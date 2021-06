České politiky rezoluce europarlamentu nepřekvapuje

EP v právně nezávazné rezoluci vyzval orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro Agrofert. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. "Usnesení EP jasně ukazuje, jak špatnou pozici má Česko pod vedením současné vlády u partnerů v zahraničí. Premiér dělá ostudu, vicepremiér plánuje cesty do Moskvy, ministr zahraničí je neviditelný. Tato vláda není schopna hájit zájmy ČR," napsal ČTK předseda ODS Petr Fiala.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan ČTK sdělil, že rezoluci nepovažuje za žádné překvapení. "Opakovaně jsme upozorňovali, že pan premiér Babiš je ve střetu zájmu, a to nejen v čerpání dotací. Naprosto rozumím i rozčarování našich unijních partnerů, situace na naší politické scéně tomu vůbec nenahrává," uvedl. Ptá se, kolikrát ještě musí unijní orgány na problém upozornit, než se čeští ministři přestanou "schovávat".

Babiš dnes novinářům v Olomouci řekl, že EP svým usnesením pokračuje v zasahování do vnitřních záležitostí ČR. To odmítla na twitteru šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Slova premiéra, že rozhodnutí EP narušují naši svrchovanost, jsou nechutná. Pokud nechce, aby ho europoslanci řešili, ať dotace Agrofert nepobírá. To by ale jeho firmy za moc nestály," uvedla.

ČTK pak Adamová napsala, že nikomu se nemůže líbit, když lidé ze svých daní platí podnikání jednoho miliardáře, který jako předseda vlády může ovlivňovat podmínky ve svůj prospěch. Nabízí se podle ní tři řešení. "Buď Andrej Babiš odejde z funkcí, zcela se vzdá Agrofertu, anebo jeho firmy nebudou pobírat ani korunu z veřejných peněz. Dle jeho reakcí vidíme už dávno, že ani jedno nehrozí," uvedla.

Předseda lidovců Marian Jurečka považuje Babišův střet zájmů za evidentní. "Měl by přestat dělat mlhu a respektovat konečný audit Evropské komise a střet zájmu vyřešit. Naše úřady by na to měly jasně reagovat, investiční dotace nevyplácet a již vyplácené požadovat vrátit do poslední koruny, aby to neplatil český občan!" sdělil Jurečka ČTK.

Předseda KSČM Vojtěch Filip doporučuje Babišovi hledat způsob, jak být zároveň v politice a podnikat, aby při tom postupoval podle zákona. "U nás je to zejména změna občanského zákoníku v ustanovení o svěřenských fondech," uvedl.