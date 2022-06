České předsednictví bude plné velkých výzev, shodli se Fiala a Metsolaová

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová k největším výzvám předsednictví zařadila i výzvy vyplývající z dopadů epidemie covidu-19.

Fiala na tradičním setkání, které předchází oficiálnímu zahájení předsednictví, ocenil přístup Metsolaové. "Musím říct, že její doporučení nám velice pomohla při přípravách," řekl. Zdůraznil, že Evropský parlament bude partnerem českého předsednictví. "Je klíčové, abychom si už před začátkem předsednictví řekli, co kdo očekává, jak si můžeme pomoci," zdůraznil premiér.

Dnešní diskuse se podle něj týkala priorit předsednictví i výzev, které před ním stojí. "Výzvy vyplývající z ruské agrese na Ukrajině výrazně naše předsednictví ovlivňují a zvyšují očekávání, která jsou do něj vkládána," podotkl Fiala. Podle Metsolaové budou příští měsíce utvářet budoucnost Evropy tím, jak budou vypadat reakce na "brutální agresi" na Ukrajině, ale i další kroky v rámci toho, jak se unie vypořádává s dopady covidu-19.

Podle Fialy se debata ministrů se zástupci europarlamentu dotkly vedle Ukrajiny také rozšiřování EU o další země, především státy západního Balkánu. Hovořilo se i o energetické soběstačnosti a bezpečnosti, ale i o dalších prioritách předsednictví, kterým jsou strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

Metsolaová doplnila, že se hovořilo i o unijních cílech v oblasti klimatické politiky a bezpečnosti. Věří tomu, že by se mohlo posunout i řešení problematiky migrace. "Jsem opatrně optimistická, že snad posuneme i zde věci dopředu," uvedla. České předsednictví by se podle ní mohlo chopit i témat jako minimální mzda či rovné zastoupení mužů a žen.

Fiala chce summit se Zelenským o obnově Ukrajiny

Premiér Petr Fiala (ODS) by si přál, aby se podzimní neformální summit Evropské rady v Praze týkal poválečné obnovy Ukrajiny a mohl se ho osobně zúčastnit ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bude to však záležet na situaci, řekl Fiala na dnešní tiskové konferenci s předsedkyní Evropského parlamentu (EP) Robertou Metsolaovou. Šéfka EP uvedla, že parlament jednotně podporuje udělení statusu kandidáta vstupu do EU Ukrajině. Stejný postoj má Česko.

"Přáli bychom si, aby summit, který připravujeme na podzim, se týkal poválečné obnovy Ukrajiny a aby se mohl prezident Zelenskyj účastnit osobně poté, co válka na Ukrajina skončí. Ale nevíme, jestli taková situace nastane," řekl Fiala. "Podle toho, jak bude vypadat situace na Ukrajině, budeme přizpůsobovat neformální summit," dodal. Zmínil také, že to nezáleží pouze na předsednické zemi, ale též na předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

Současná bezpečnostní a geopolitická situace po napadení Ukrajiny Ruskem bude mít podle Metsolaové velký dopad na práci českého předsednictví, včetně vojenské a finanční podpory. "Příští týden na Evropské radě znovu jednoznačně přednesu jménem bezprecedentní jednoty Evropského parlamentu to, že podporujeme, aby Ukrajině byl udělen status kandidátské země," řekla. Na českém předsednictví podle ní bude zajistit plán obnovy.

Ukrajina podala žádost o přijetí do EU v březnu krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. Státy EU pověřily Evropskou komisi, aby se ukrajinskou žádostí zabývala a vydala doporučení. Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Žádostí by se měl zabývat summit 23. a 24. června.