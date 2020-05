Českem hýbou nákupy ochranných prostředků z Číny. Případ míří k k NKÚ

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česko by podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) bez krizového nákupu ochranných prostředků v Číně žádné nemělo. Okolnosti nákupů by měl podle Hamáčka prověřit Nejvyšší kontrolní úřad, ne zvláštní sněmovní komise, jak požaduje opozice. Byla by to politizace kontrolního procesu, řekl dnes Hamáček poslancům.