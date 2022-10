Česko a Slovensko slaví výročí vzniku státu. Politici se sešli na Vítkově

U hrobu Neznámého vojína položili věnce Zeman, který se loni nemohl aktu zúčastnit kvůli hospitalizaci, dále Fiala, místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která s ohledem na nedávné volby vykonává pravomoci předsedy horní komory, zástupci Parlamentu Jan Skopeček (ODS) a Pavel Fischer (nezávislý) či ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.

Vojáky pozdravil Zeman vestoje opřený o hůl, s podporou ochranné služby též vyslechl státní hymnu. Dvacetiminutový ceremoniál na rozdíl od loňska nenarušila mlha. Ve slunečném počasí prolétly po položení věnců nad Prahou dva gripeny, dva letouny L-159, bitevní vrtulník Mi-24/35 a dvě transportní helikoptéry Mi-171.

Akce k založení republiky se dnes konají i na dalších místech republiky. Zeman dnes také jmenuje nové generály a večer udělí státní vyznamenání. V centru Prahy a Brna se chystají protivládní demonstrace. Některé památky a státní instituce také pořádají dny otevřených dveří.

Jako okamžik, kdy se naplnily sny mnoha generací českých lidí a ambice české společnosti, popsal 28. říjen 1918 premiér Fiala. Samostatný stát byl podle něj na svou dobu i neobvyklý v tom, že byl demokratický, že se v něm lidé těšili svobodě.

"Události, válka nedaleko od nás, to vše nám ukazuje, že naše svoboda a demokracie nejsou samozřejmé, že to je něco, o co musíme pečovat," řekl novinářům. Bezpečnost Česku podle něj garantuje členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

Fiala se slovenským premiérem Eduardem Hegerem při příležitosti dnešního svátku natočili video, v němž odkazují na společné tradice obou zemí, například respektování lidských práv, svobodu slova nebo respekt ke vzdělání.

Snímek natočili v Bruselu, pravděpodobně během jednání Evropské rady minulý týden, což je podle nich symbolické, neboť reprezentují dvě "suverénní země, které stojí pevně zakotveny v evropském společenství a které jsou postaveny na principech demokracie, svobody a humanity."

Pro českou i slovenskou armádu je dnešní den podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o to významnější, že před 104 lety vzniklo Československo, ale československá armáda ještě o několik měsíců dříve.

Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 v památníku vzniklo Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po pádu komunismu v roce 1989 byli všichni pohřbení lidé odvezeni, nyní je památník ve správě Národního muzea.

Vrcholní slovenští politici ocenili přínos ČSR pro demokracii a rozvoj institucí

První Československá republika (ČSR) byla úspěšným příběhem, řekla dnes slovenská prezidentka Zuzana Čaputová u příležitosti 104. výročí vzniku někdejšího společného státu Čechů a Slováků. Podle slovenského premiéra Eduarda Hegera ČSR pomohla k rozmachu slovenského jazyka, kultury a vzdělávání. Vrcholní slovenští politici postupně položili věnce u památníku československé státnosti a k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika.

"Slovensko se stalo státotvorným národem. Na našem území vznikaly velmi důležité instituce jako Univerzita Komenského a Slovenské národní divadlo, ale i vícero moderních demokratických institutů jako volební právo žen. První Československá republika byla díky osobnostem jako Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik úspěšným příběhem, na jehož základech nyní stojíme," řekla novinářům Čaputová.

""Zakladatelé dokázali vybudovat silný demokratický stát. Stát s ústavou, která garantovala široká práva a svobody všem občanů. Stát, který zavedl všeobecné volební právo i pro ženy a ve kterém došlo k rozmachu slovenského jazyka, kultury a vzdělávání. Právem si proto si připomínáme vznik Československa každoročně velmi rádi," uvedl premiér Heger. Dodal, že vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou bratrské, výjimečné a každým rokem silnější.

Spolu s Hegerem se slavnostního ceremoniálu u památníku československé státnosti a Masarykovy sochy zúčastnil český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý. Řekl, že i nynější těžká doba upevňuje vztahy mezi Čechy a Slováky.

Šéf slovenské sněmovny Boris Kollár označil výročí založení ČSR za významný den. Podle něj pro Slováky má v této souvislosti patrně o trochu větší význam 30. říjen; v tento den v roce 1918 se slovenští představitelé Martinskou deklarací přihlásili ke vzniku samostatného československého státu.

Slovensko si výročí založení Československa od loňska připomíná státním svátkem. Na rozdíl od jiných slovenských svátků a na rozdíl od Česka je ovšem tento den na Slovensku běžným pracovním dnem.