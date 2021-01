Česko bude podle Babiše přednostně trasovat britskou mutaci covidu

Babiš ČTK řekl, že britská mutace byla jedním z hlavních témat jeho úterního jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. "Já jí posílal velice podrobně, jak to u nás je," řekl. Česko podle něj dál bude trasovat všechny případy nákazy, ale britská verze dostane prioritu. "Je to důležité a chceme to dělat přednostně. Pokud se tento vir šíří rychleji, tak je to důležité," uvedl.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali v polovině prosince v Anglii. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že mutace koronaviru není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. To, co při epidemii nastane za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvůli rychlejšímu šíření patrně mutace mezi variantami viru převládne.