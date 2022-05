Česko bude při předsednictví v EU prosazovat dostupná a udržitelná sportoviště

"Myslím si, že v době, kdy se toto téma vymýšlelo jako hlavní, nikdo netušil, že bude tak aktuální. Ceny energií raketově rostou a pro sportoviště to bývá opravdu likvidační," uvedl předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser na briefingu, který předcházel kulatému stolu na toto téma. Na agenturu se denně obracejí sportovní organizace, kterým výdaje na energie vzrostly o 200 až 300 procent. "Řešením je opět vypsat program provoz a údržba. Loni v něm bylo 550 milionů korun, letos je to ale zatím jen 100 milionů korun," uvedl Neusser s tím, že současná částka je nedostatečná. Na začátku června proto bude jednat o jejím zvýšení s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

Neusser to nepovažuje za systémové řešení neutěšené situace. "Sportovní infrastruktura v Česku je zastaralá. Průměrné sportoviště má 50 let. V té době nikdo neřešil, jak zateplit a ušetřit energie," poznamenal. Pokles cen energií není na obzoru, a naopak se očekává spíše další růst, případně zhoršení dostupnosti zejména u plynu kvůli válce na Ukrajině. To je aktuální pro celou EU. "My bychom rádi, aby byl v budoucnu vypsaný program na podporu energeticky náročných sportovišť. Aby vznikly desítky, ne-li stovky sportovišť v Česku, jejichž energetická náročnost bude na dvaceti procentech té současné," plánoval.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík (STAN), který bude při sportovních tématech zastupovat Česko v EU na úrovni ministrů, doplnil, že cestou může být i sdílení sportovišť. "Připravuje se memorandum s Polskem. Dá možnost českým sportovcům využívat velké sportovní infrastruktury, které buduje," přiblížil.

Také sportovní část agendy ovlivní ruská invaze na Ukrajinu. "Našemu předsednictví bude dominovat téma Ukrajiny a toho, co se na Ukrajině děje. To souvisí i s podporou ukrajinských sportovců," řekl Gazdík. Ocenil, že se s Neusserem po ruském útoku na Ukrajinu shodli na sankcích vůči ruským sportovcům.

Česko bude Radě Evropské unie předsedat do konce letošního roku.