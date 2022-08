Česko chce hrát vůdčí roli v poválečné obnově Ukrajiny

— Autor: ČTK

Česko by chtělo být lídrem v poválečné obnově Ukrajiny, klíčové je zajistit na to celoevropské finance. Velvyslancům to při dnešní poradě v Černínském paláci řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).