Česko daruje do zahraničí 87 milionů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česko daruje ze zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a z programu Pomoc na místě, který je zaměřen na asistenci uprchlíkům a zemím pod silnými migračními tlaky, do ciziny 87 milionů korun. Na návrh ministerstva vnitra to dnes schválila vláda, informovalo vnitro v tiskové zprávě. Peníze budou v rámci sedmi darů směřovat do Srbska, Řecka, Mali, Libanonu nebo na Ukrajinu.