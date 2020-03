Česko dodá Itálii a Španělsku ochranné obleky, vojenské lékaře ne

Aktualizováno 26.3.2020, 14:21 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko dnes Itálii a Španělsku nabídne dodávky 10.000 ochranných obleků pro zdravotnický personál. Na twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Později to potvrdil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (oba ČSSD), který už ve středu zmínil, že chce na jednání vlády o možné pomoci dvěma nejhůře zasaženým evropským zemím epidemií koronaviru jednat. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) naopak odmítl možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma.