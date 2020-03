Česko dostane z rozpočtu EU na následky koronaviru miliardu eur

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden navrhla vytvoření fondu, který má pomoci zdravotnictví a ekonomicky nejzasaženějším odvětvím. Fond získá prostředky ze dvou zdrojů. Jednak z peněz, které měly členské státy komisi vrátit z předfinancovaných loňských projektů, a také z dosud nevyčerpaných peněz v národních obálkách v rámci kohezní politiky.

Na základě těchto kritérií přiřkla komise nejvíce peněz Polsku, které by mělo získat 7,4 miliardy eur. Maďarsko, které stejně jako Polsko dosud patřilo ke státům méně zasaženým virem, podle návrhu dostane 5,6 miliardy, Španělsko pak 4,1. Nejvíce postižená Itálie má obdržet 2,3 miliardy, méně než například Slovensko. Česko bude moci využít téměř 1,2 miliardy eur.

Komise by chtěla peníze rozdělit co nejdříve a počítá s tím, že pro jejich utracení budou platit výrazně volnější pravidla než pro běžné zdroje z fondů na podporu méně rozvinutých regionů.

"Nebude potřeba žádné spolufinancování z národních rozpočtů a státy dostanou peníze potřebné k záchraně životů, podpoře firem a mnohému dalšímu," uvedla komise.

Brusel chce další téměř miliardu eur zpřístupnit nejzasaženějším státům v rámci fondu solidarity sloužícího běžně pro zmírňování následků přírodních katastrof a také fondu pro zmírňování dopadů globalizace.

Návrh by podle komise mohly členské státy a Evropský parlament schválit do dvou týdnů, aby mohly země začít peníze co nejrychleji čerpat.