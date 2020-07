Česko hodlá na svém předsednictví EU šetřit. Priority těžko prosadí, obává se diplomat

Do příprav předsednictví navíc zasáhne i změna na nejvyšším českém postu při unijní centrále v Bruselu: do konce roku by podle informací ČTK měl odejít šéf stálého zastoupení při EU, velvyslanec Jakub Dürr, který s omezováním výdajů nesouhlasí.

Česko se chopí vůdčí role v sedmadvacítce členských zemí v červenci 2022. Česká vláda loni v říjnu schválila na návrh premiéra Andreje Babiše rozpočet předsednictví ve výši 1,24 miliardy korun, což koaliční sociální demokracie i část opozice považuje za podhodnocené výdaje. Podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit a limituje to české možnosti prosadit své priority.

"Česká republika je s nejnižším personálním zabezpečením a nejmenším rozpočtem mezi členskými zeměmi unikátem," řekl ČTK Dürr s tím, že kvůli nedostatku peněz může být problém zajistit hladký chod předsednictví, jak jej zvládají jiné unijní země. Mimo jiné kvůli nesouhlasu s úsporným plánem by podle diplomatických zdrojů měl současný velvyslanec do konce roku své místo opustit. České úřady ani sám Dürr to zatím oficiálně nepotvrdily.

Zatímco Babiš tvrdí, že snížením rozpočtu na necelou třetinu oproti roku 2009 chce ušetřit přebytečné výdaje za reprezentaci či nepotřebné cestování, bruselští diplomaté se obávají, že kvůli úsporám přijdou o důležité posily. České stálé zastoupení usilovalo o to, aby jeho stovku běžných zaměstnanců na období před a v průběhu předsednictví doplnilo dalších 122 lidí. Místo toho jich přijde 58 a další místa obsadí studenti či stážisté.

Diplomaté soudí, že nedostatek kvalifikovaných odborníků může zkomplikovat vůdčí českou roli při vyjednávání o návrzích unijních norem schvalovaných členskými zeměmi. Předtím, než návrhy schválí ministři, odehrávají se většinou dlouhé diskuse v expertních skupinách a na schůzkách velvyslanců. Právě v těchto skupinách může mít Česko nižší zastoupení než měly během svých předsednictví jiné unijní země, což podle Dürra může oslabit českou roli při přípravě norem a prosazování priorit.

Čeští zástupci v Bruselu se rozloučili i s vidinou nové budovy, kterou ještě loni plánovaly nejen pro účely předsednického období koupit české úřady. Do šestipatrového objektu se mělo přestěhovat stálé zastoupení při EU i česká ambasáda v Belgii a měl tam být dostatek míst pro zaměstnance přijaté kvůli předsednictví. Ministerstvo zahraničí však mimo jiné s ohledem na úspory vynucené koronavirovou krizí v květnu od téměř třičtvrtěmiliardového nákupu ustoupilo a stálé zastoupení nyní shání v jiné budově pronájem kanceláří potřebných pro předsednictví.