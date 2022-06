Česko hodlá v čele EU prosazovat další podporu Ukrajiny, řekl Lipavský

— Autor: ČTK

Česko hodlá během svého předsednictví v Radě Evropské unie klást důraz na další podporu Ukrajiny, jejíž kandidaturu do EU by mohl schválit tento týden summit unijních lídrů. Novinářům to dnes po jednání s kolegy z ostatních členských zemí řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský, který dnes za českou vládu symbolicky převzal vedení pro příští ministerská zasedání.