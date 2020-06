Česko mění semafor: Portugalsko je méně rizikové, cesty z Británie bez omezení

Jak ukazuje semafor, v kategorii vysoce rizikových států zůstává ze zemí Evropské unie pouze Švédsko. Pro jeho občany ale od středy odpadne povinnost dokládat důvod cesty do Česka, řekl dnes novinářům náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.

Dosud mohli švédští občané přicestovat pouze kvůli práci, rodině, ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých mimořádných situacích. Vstup za účelem turistiky možný nebyl. Od středy by se měl režim změnit a Švédové by do Česka mohli přijíždět i bez udání důvodu, nadále by ale museli dokládat negativní test na covid-19. Uvolnění podle náměstka souvisí se změnou cestovního režimu na vnějších hranicích EU, která má nastat ve středu.

Při cestování ze zemí s nízkým rizikem nákazy neplatí pro Čechy ani pro cizince při vstupu do ČR žádná omezení. Při cestě ze země se středním rizikem musí mít test na koronavirus pouze cizinci. Při příjezdu ze zemí s vysokým rizikem musí negativní test doložit cizinci i Češi, nebo podstoupit dvoutýdenní karanténu.