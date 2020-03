Česko nedopadne jako Itálie, tvrdí Zeman. Opatření proti šíření koronaviru podpořil

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman podporuje opatření zavedená v boji proti šíření nového typu koronaviru. Pokud se někomu zdají drastická, má si uvědomit, že při jejich nezavedení by mohly nastat smrtelné případy onemocnění. Zeman to dnes řekl televizi Nova. Prezident si nemyslí, že by se situace vyhrotila jako v Itálii, která zavedla karanténu v celé zemi. Varoval před nákupní horečkou.