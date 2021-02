Česko odsuzuje vojenský převrat v Barmě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko odsuzuje vojenský převrat v Barmě, kde armáda dnes vyhlásila výjimečný stav poté, co zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Win Myina a některé další politiky. Uvedlo to na twitteru ministerstvo zahraničních věcí. Zároveň vyjádřilo podporu legitimnímu vedení země a vyzvalo k okamžitému propuštění zadržených a k respektu výsledků listopadových parlamentních voleb.