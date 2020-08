Česko porušilo několik článků evropské úmluvy, tvrdí Lichtenštejnsko

Nerespektovala například jejich právo na spravedlivý proces, na soukromí a rodinný život, na ochranu majetku či zákaz diskriminace. ČTK to řekl advokát Vít Makarius pověřený vypracováním stížnosti. Země se na ESPL obrátila kvůli přím o majetek vyvlastněný rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce, stížnost vychází ze sporu o zhruba 600 hektarů pozemků u středočeských Říčan.

The Liechtenstein Government has lodged an inter-State application to the European Court of Human Rights @ECHR_CEDH in Strasbourg against the Czech Republic to clarify fundamental questions regarding Liechtenstein's sovereignty. https://t.co/rx3HIILvZW (1/3)