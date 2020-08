Česko pošle do Libanonu léky a pomůcky, uvažuje i o lékařích

Do Bejrútu odletělo 36 českých záchranářů, kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve středu večer. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka dnes před 13:00 ČTK řekl, že tým nyní čeká na informace, na jakou pozici by měli být záchranáři vysláni. Jak dlouho v Bejrútu zůstanou, není rozhodnuto. Odhadl, že to bude pět nebo šest dnů. "Je to dáno tím, jak dlouho může člověk přežít v sutinách, to je tak pět dnů," uvedl Kavka.

2️⃣ Den druhý. Naše týlové zabezpečení na místě v Bejrútu.



Aktuálně také řešíme na jakém místě bude naše pomoc nejúčinnější a tam se co nejrychleji přesouváme.



Po návratu do Česka pak záchranáře v souvislosti s koronavirovou nákazou čeká lékařská prohlídka a karanténa. Hasiči mají podle mluvčího s sebou kvůli riziku ochranné pomůcky, vědí, jak se mají chovat, a předpokládají, že se mohou dostat do styku s nakaženým.

S velvyslankyní Hamdánovou se dnes v Praze sešel náměstek ministra Jakub Kulhánek. "Poděkovala za pomoc a předala seznam potřebných léků a lékařských pomůcek. Zásilku bychom mohli poslat příští týden. Prověříme i možnost vyslání lékařů," uvedl úřad na twitteru.

Pokračujeme v pomoci #Libanon. Nám. @vnitro J. Kulhánek se z pověření @jhamacek sešel s velvyslankyní Libanonu Rolou Hamdan. Ta poděkovala za pomoc a předala seznam potřebných léků a lékařských pomůcek. Zásilku bychom mohli poslat příští týden. Prověříme i možnost vyslání lékařů. pic.twitter.com/KZ0ZrCqkAQ — Ministerstvo vnitra (@vnitro) August 6, 2020

Ničivá exploze si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádala na 137 mrtvých a kolem 5000 zraněných. Agentura Reuters nyní píše o 145 zemřelých. Mnoho lidí se stále pohřešuje. Podle informací české diplomacie mezi oběťmi nejsou čeští občané.

Tragédii podle úřadů způsobil požár v přístavním skladu, kde bylo uloženo asi 2750 tun dusičnanu amonného, který se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice. Mohutná tlaková vlna způsobila rozsáhlé škody až pět kilometrů od místa výbuchu a podle bejrútského guvernéra Marvána Abbúda ztratilo domov až 300.000 lidí.