Jindrák vystavil vysvědčení české diplomacii. Jak vidí vztahy s Ruskem a Čínou?

Pokud jde o samotné česko-ruské vztahy, tak ty by Jindrák, jak uvedl ve svém rozhovoru pro Interview ČT24, ohodnotil známkou tři. Velké obavy má ale o jejich zhoršování, které si podle něj Češi nemohou dovolit. Problémy spatřuje i v případě Číny. Nelíbí se mu zejména prolínání domácí a zahraniční politiky. Ve vztahu k Rusku by byl ředitel rád, kdyby celá kauza skončila vzájemném vyhoštěním diplomatů označených Prahou i Moskvou za nežádoucí. Alespoň tak tomu většinou bývá.

Jindrák se ani neobává případného oslabení českých konzulárních úřadů v Rusku, neboť šlo pouze o ředitelku Českého centra v Moskvě se statusem diplomatky a ženu pracující v Českém domě, která ani nedisponovala diplomatickým pasem. "Nechci se kolegyň v Moskvě dotknout, všichni jsme nahraditelní," podotkl.

To, co řediteli vadí, je ale skutečnost, že se celá tato kauza probírá veřejně. Obecně vzato není podle Jindráka vyhošťování diplomatů zrovna příjemnou záležitostí. Ve své kariéře už tak učinil u třinácti konzulárních pracovníků, přičemž si to vždy dokázal zdůvodnit, aniž by se něco z toho prozradilo. Proběhlo to v klidu bez veřejné diskuze, která to teď komplikuje.

Ředitel zároveň také vyjádřil solidaritu s českým velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou, kterého si momentálně ruská strana pozvala na kobereček. „Ta nervozita v ambasádě, která musela být, protože ta ambasáda má nějakých 15 až 18 diplomatů, a teď nevíte, kdo vlastně bude vyhoštěn. Nezávidím to panu velvyslanci Pivoňkovi, určitě ne,“ konstatoval.

Pandemie covid-19 navíc značně komplikuje přesun z Ruska, které patří mezi velmi zasažené země. Stále létá po světě minimum letadel, a tudíž se musela zapojit i automobilová doprava. Jindrák zároveň také řekl, že dostat se na české velvyslanectví v Moskvě není vůbec snadné. "Je to vysněný post, protože je těžký," nechal se slyšet.

V kauze ricin nešlo o provokaci

Podle Jindráka však není pravdivé ruské vyjádření, že kauza ricin byla provokací a nepřátelským krokem z české strany, ač si někteří myslí, že k tomu byla důvody. Byl-li by ale na straně ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), snažil by se najít adekvátnější metody než se uchýlit k vyhošťování. Připustil, že snahy byly a že Petříček během svých jednání s ruským velvyslancem skutečně vynaložil veškeré úsilí, aby se z toho nestalo politikum. Zda má ministr u českého prezidenta Miloše Zemana stejnou důvěru jako u českého premiéra Andreje Babiše (ANO), ředitel neupřesnil s tím, že se k tomu nechce vyjadřovat.

Pokud jde o samotné česko-ruské vztahy, tak ty by Jindrák oznámkoval jako dobré, byť opticky se jeví horší. Vzájemné spory ukončilo vzájemné vyhošťování diplomatů, ale na druhou stranu cítí na obou stranách jisté znaky nedůvěry. Ruska by se ale on nebál. Zastává ale názor, že bychom k němu ale měli zachovávat respekt.

Je vhodné jezdit na Taiwan?

Pokud jde o plánovanou služební cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, tak té by se Jindrák raději vyhnul, jelikož se proti ní kromě prezidenta Zemana postavil i premiér Babiš a ministr Petříček. Řediteli tudíž přijde, že Vystrčil jedná natruc, navíc v rozporu s českou zahraniční politiku uznávající politiku jedné Číny, tedy neexistenci samostatného Tchaj-wanu.

Jindrák zároveň také připustil, že zahraniční politika není vůbec jednoduchá a že hlavní roli v ní hrají spíše ekonomické než hodnotové zájmy, přičemž by se oba aspekty měly dle jeho názoru nějakým způsobem vyvážit. Ředitel zároveň také vyloučil, že by zesnulému expředsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) bylo z čínské strany vyhrožováno dopisem, který nebyl oficiální. Jednalo se prý jenom o doporučení.