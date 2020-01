Česko se blíží k bodu zlomu. Opozice se chystá na boj

Adamová uvedla, že TOP 09 stojí o rozumnou spolupráci postavenou na férovosti a vzájemném respektu, a to buď předvolební nebo povolební. Podobně se vyjádřili i předsedové KDU-ČSL Marek Výborný a STAN Vít Rakušan.

TOP 09 a ODS se podle Adamové nemusejí shodnout v tématech klimatických změn nebo přijetí eura. "Ale většina z nás chce zbavit Českou republiku agrosocialistické vlády, která se opírá o komunisty," uvedla. Kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů podle ní už promarnil šest let ekonomické prosperity a výsledkem jeho práce jsou jen nové povinnosti pro aktivní lidi, tisíce úředníků navíc a minimální investice.

Výborný, který se za týden z rodinných důvodů vzdá role šéfa lidovců, občanským demokratům řekl, že strany musejí hledat způsob, jak vyhrát příští sněmovní volby. "Jedině takový výsledek, který umožní vznik vlády na novém koaličním půdorysu a s novým stylem, může být nadějí pro změnu v naší zemi," uvedl.

ODS už se podle Výborného stala také tradiční stranou a stejně jako lidovci hájí konzervativní hodnoty, které se ještě před několika lety zdály nezpochybnitelné. "Společným cílem musí být změna a tu dosáhneme jen vítězstvím," uvedl. Podle Výborného je povinností ODS i lidovců hledat cesty a modely spolupráce, byť to ani jedna ze stran "nemá v genetické výbavě".

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana si pravicové strany budou zase moct konkurovat potom, co dovedou zemi do normálních demokratických podmínek. "Pojďme vzájemnou spoluprací vytvářet společnost, ve které se svobodomyslným bude dobře žít," uvedl po kritice poměrů, které do české politiky podle něj přinesla spolupráce premiéra Babiše s komunisty. Uvedl, že se mu stýská po době, kdy politika nebyla prázdnou schránkou, ale soubojem idejí, a ve kterém strany spolupracují a současně si ostře konkurují.

"Nechceme dobu, kterou ovládají falešní mesiáši, kteří nikdy nesplní, co slíbí," uvedl v narážce na Babišovu politiku. Je podle něj nutné, aby se opoziční strany spojily k obnově hodnot a pojmů, kdy "komunista je komunistou" a "estébák je estébákem".