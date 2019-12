"Požádáme oficiálně Evropskou komisi o stanovisko, zda můžeme, nebo nemůžeme zveřejnit, jako jsme to udělali u předběžné zprávy," uvedla ministryně. Zveřejnění zprávy by podle ní narušilo "důvěryhodnost a předvídatelnost našeho státu".

O zveřejnění auditu uvažoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Městská rada ale dnes uvedla, že se tak nestane, podle evropského nařízení je podle primátora nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise. Magistrátu byl audit doručen, protože je jedním z připomínkových míst řízení. Servery Deník N a Info.cz napsaly, že mají zprávu k dispozici,

Poslanci ANO i z některých dalších stran poukazovali na to, že mají debatovat o dokumentu, který neviděli. Pavel Plzák (ANO) tvrdil, že dokud nebude rozhodnutí soudu, nikdo nemůže uvádět, že Babiš ve střetu zájmů je. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že někdejší premiér Petr Nečas (ODS) rezignoval po razii na úřadu vlády do tří dnů. "Nerespektujete politickou kulturu, která tu platila 20 let," řekl na adresu koalice.

Šéf klubu SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí je pro zveřejnění zprávy. "Piráti a demoblok jsou rychlejší než tryskáč, protože zprávu nikdo nemá," podotkl k jednání Sněmovny, které prosadila část opozice v čele s Piráty. Poslanci SPD podle něho rádi podpoří návrh, aby vláda zajistila, že případnou škodu nebudou hradit daňoví poplatníci. Předseda KSČM Vojtěch Filip soudí, že by se měl provést rozbor nynější podoby zákona o střetu zájmů a úpravy svěřenských fondů. "Jde o to, zda zákony odpovídají tomu, co potřebujeme," uvedl.

V debatě občas padaly i ostřejší výrazy. Například předseda pirátského klubu Jakub Michálek mluvil o "průseru vlády za 250 milionů".

Závěrečná zpráva vyzývá k hloubkové kontrole všech dotací vyplacených ze dvou prověřovaných operačních programů po 9. únoru 2017, kdy nabyl účinnosti zákon o střetu zájmů přezdívaný "lex Babiš", řekl dnes novinářům pražský radní Adam Zábranský (Piráti). Audit podle něho potvrdil Babišovo porušení zákona o střetu zájmů a odhalil závažné chyby v rozdělování dotací.

"Potvrdil, že byl porušován zákon o střetu zájmů, že Andrej Babiš měl přímý i nepřímý vliv na fungování společnosti Agrofert a podílel se na dotační politice státu a že vlastně celá ta konstrukce těch svěřenských fondů, do kterých vložil svůj majetek, byla naprosto účelová a za tím účelem, aby obešel zákon o střetu zájmů," řekl radní.

Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.