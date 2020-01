Česko v EU schválilo přijetí migrantů? Babiš mate veřejnost

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Internetem se šíří informace o tom, že by Česká republika měla přijmout blíže neurčený počet migrantů. Na zprávu zareagoval premiér Andrej Babiš, který situaci vysvětlil, a nezapomněl dodat, že právě on zrušil migrační kvóty. To ale není úplně pravda.