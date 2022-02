Česko vyzvalo Rusko, aby nešířilo dezinformace. USA ho obvinilo z kyberútoků, Ukrajina z provokací

Napětí na hranicích Ukrajiny s Ruskem trvá. Kyjev a ruští separatisté na Ukrajině podporovaní Moskvou se dál vzájemně viní ze zvyšování napětí v Donbasu. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov dnes obvinil Rusko, že na východě Ukrajiny organizuje provokace, aby přimělo ukrajinskou armádu k reakci. Zdůraznil ale, že Kyjev se bude snažit ukončit krizi v rusko-ukrajinských vztazích výhradně mírovými prostředky. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že Rusko nemá v plánu invazi v plném rozsahu. Moskva dlouhodobě popírá, že by se chystala svého souseda napadnout.

Obvinění přicházela oba dny ale i ze strany separatistů. Ukrajinské vládní síly se podle nich dopouštěly dělostřelecké a minometné palby na jejich pozice. Dnes lídři separatistů vyhlásili hromadnou evakuaci obyvatel z povstaleckých území, kterou zdůvodnili obavou, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohl v nejbližší době vydat rozkaz k ofenzívě proti těmto územím. Policie v jedné ze dvou povstaleckých republik v Donbasu informovala o výbuchu automobilu poblíž sídla místní vlády.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) soudí, že situace na hranicích Ukrajiny je stále velmi vyostřená a ruská vojska jsou tam stále ve vysoké koncentraci. Základní odpovědí na případnou eskalaci konfliktu jsou sankce, které společně chystá Evropská unie, o vojenské účasti přímo na Ukrajině se nyní nehovoří, řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Česko podle něj zvyšuje bezpečnostní opatření pro případ, že by například byla nutná evakuace českých občanů z Ukrajiny při stupňování konfliktu. Hledá také další varianty humanitární pomoci.

Jiný postoj zastává prezident Miloš Zeman. Nečeká, že Rusko zahájí ozbrojený útok vůči Ukrajině, informace o ruské agresi v těchto dnech označil za další blamáž amerických tajných služeb. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES (MfD) tento týden řekl, že Rusům by válka přinesla víc škody v podobě sankcí než užitku v tom, že vyšlou Kyjevu vojenské varování. A to podle něj Moskva nebude riskovat. Nevyloučil lokální konflikt na hranicích samozvaných republik v oblasti Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny, které vyhlásili proruští separatisté.

Moskva trvá na požadavku, aby se síly NATO stáhly ze střední a východní Evropy a odmítá případný vstup Ukrajiny do aliance. I když opakuje, že nemá v plánu invazi na Ukrajinu, varuje, že bude muset přijmout blíže neupřesněná vojenská opatření, pokud Západ její návrhy zavrhne.

USA obviňují Rusko z rozsáhlých kyberútoků na Ukrajinu z tohoto týdne

Spojené státy dnes obvinily ruskou vojenskou rozvědku, že stála za úterními rozsáhlými kybernetickými útoky, které dočasně vyřadily z provozu weby ukrajinského ministerstva obrany, dalších vládních agentur a dvou bank. Rusko svou roli v incidentu již dříve popřelo. Zástupkyně bezpečnostního poradce prezidenta Joea Bidena Anne Neubergerová řekla médiím, že Bílý dům chce Rusko za zločiny v kyberprostoru dohnat k odpovědnosti.

"Rusko se rádo pohybuje nepozorovaně a spoléhá se na to, že určení autora útoků bývá dlouhý proces. Ve světle této skutečnosti postupujeme rychle při přisuzování těchto DDos útoků," řekla Neubergerová.

Při DDos útocích pachatelé zahlcují cílové servery obrovským počtem požadavků, čímž jim znemožní běžné fungování a vyřadí je z provozu. "Domníváme se, že ruská vláda je zodpovědná za rozsáhlé útoky na ukrajinské banky z tohoto týdne," dodala.

Američané podle Neubergerové mají data, jež ukazují, že infrastruktura napojená na ruskou vojenskou rozvědku GRU "posílala vysoký objem komunikace na IP adresy a domény na Ukrajině".

Podle ukrajinských činitelů byl úterní útok největším v historii země. Západ přitom varuje, že pokud Rusko skutečně uvažuje o invazi na Ukrajinu, bude podobných incidentů zřejmě přibývat. Místopředseda ukrajinské vlády Mychajlo Fedorov ve středu řekl, že při útoku byly použity IP adresy z Ruska, Číny, Uzbekistánu a Česka.

Británie vyklízí ambasádu v Kyjevě, vyzvala své občany k odjezdu z Ukrajiny

Britské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo uzavření svého velvyslanectví v Kyjevě a přesun diplomatické mise do Lvova na západě Ukrajiny. Britské občany vyzvalo k odjezdu ze země, dokud jsou k dispozici běžné komerční lety, informovala agentura Reuters.

Přesunutí ambasády z Kyjeva je podle ministerstva dočasné, její personál bude nadále poskytovat služby z pobočky ve Lvově. Británie se k přesunu zastupitelského úřadu rozhodla v obavách z možné ruské invaze na Ukrajinu. U jejích hranic je podle odhadů západních zpravodajců na 190.000 ruských vojáků.

"Jakákoli ruská vojenská akce na Ukrajině by vážně ovlivnila schopnost britské vlády poskytovat konzulární pomoc na Ukrajině," uvedlo ministerstvo. "Britští státní příslušníci by za těchto okolností neměli očekávat zvýšenou konzulární podporu nebo pomoc při evakuaci," varovalo ministerstvo.

Nizozemsko oznámilo přesun diplomatické mise z Kyjeva do Lvova přesně před týdnem. Spojené státy uzavřely své velvyslanectví v Kyjevě v pondělí.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady obvinil Rusko z provokací na Ukrajině

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov dnes obvinil Rusko, že na východě Ukrajiny organizuje provokace, aby přimělo ukrajinskou armádu k reakci, informovala agentura Reuters. Ukrajinská vojenská rozvědka GUR dnes zároveň na twitteru varovala, že podle jejích informací ruské tajné služby nastražily výbušniny v řadě objektů veřejné infrastruktury v ukrajinském Doněcku, který je pod kontrolou ruských separatistů. Obyvatelům města rozvědka doporučila, aby neopouštěli domovy.

Ukrajinská armáda dnes ráno oznámila, že proruští separatisté na Donbasu na východní Ukrajině za uplynulých 24 hodin porušili příměří v desítkách případů. Ve čtvrtek pak Kyjev mimo jiné obvinil separatisty z ostřelování města Stanycja Luhanska a z poškození mateřské školy.

Obvinění přicházela oba dny ale i ze strany separatistů. Ukrajinské vládní síly se podle nich dopouštěly dělostřelecké a minometné palby na jejich pozice. Dnes lídři separatistů vyhlásili hromadnou evakuaci obyvatel z povstaleckých území, kterou zdůvodnili obavou, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by mohl v nejbližší době vydat rozkaz k ofenzívě proti těmto územím.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Danilov dnes před novináři zdůraznil, že Ukrajina neplánuje získat zpět oblasti pod kontrolou separatistů silou a nehodlá útočit na civilní obyvatelstvo v těchto regionech. Dodal, že Moskvě spíše než o plnohodnotnou invazi půjde v nejbližší době o provokace, jejichž povaha je zatím nejasná.

"Nevíme, co vymyslí. Jestli to budou exploze autobusů s lidmi, kterým nyní nabízejí, aby odjeli do Rostova nebo Rostovské oblasti (v Rusku), jestli budou vyhazovat do povětří domy nebo dělat jiné věci," poznamenal Danilov.

Před nebezpečím výbuchů v bezmála milionové metropoli Doněcku dnes varovala také ukrajinská rozvědka GUR. Obyvatele města důrazně vyzvala, aby se zdržovali doma a nepoužívali hromadnou dopravu. GUR tvrdí, že cílem nepřátelských kroků je připravit si půdu pro možné obvinění Ukrajiny z teroristických útoků.

Podle ruské agentury RIA Novosti dnes k jednomu výbuchu už došlo. Agentura informovala, že poblíž sídla vlády neuznávané Doněcké lidové republiky explodoval automobil. Při tomto incidentu nebyl podle ní nikdo zraněn.