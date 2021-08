Česko z Afghánistánu evakuuje i místní zaměstnance ambasády. Tálibán by je zabil

Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin. Od Tálibánu by jim hrozila smrt. Česko přemístí i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali.