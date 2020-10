Česko žádný rozpočet nemá, míní ekonom

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) v době vysoké míry nejistoty predikci dělat nelze. Ministryně také uvedla, že vláda do konce roku neplánuje žádná plošná opatření k zamezení šíření koronaviru a že ta současná plošná nejsou.

Přístup Schillerové odmítl i ekonomický expert a poslanec ODS Jan Skopeček. "Nejistota ekonomického vývoje není důvod k nezveřejňování pravidelné makroekonomické predikce, ale k obezřetnější rozpočtové politice. Argument nejistoty je falešný, tato vláda 'netrefovala' rozpočty i v klidných dobách," napsal na twitteru.

"Bavíme se o slově rozpočet a já se obávám, že už žádný rozpočet nemáme. Rozpočet je nějaká rozumná přiměřená úvaha o tom, jaké budu mít příjmy a výdaje. To platí pro rodinu, platí to i pro stát. Tuhle rozumnou úvahu o budoucnosti už nemáme," uvedl Hampl, který je zároveň jedním ze zakladatelů občanské iniciativy KoroNERV-20. Ta reaguje na ekonomické a sociální dopady krize související s pandemií koronaviru. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 320 miliard korun.

"Paní ministryně připomíná člověka, který stojí a čeká, jak to nakonec dopadne. Přemýšlí, jak zaplatit ten výsledek, a dopředu není vůbec schopná odhadnout, jaký bude. Což je pro mě ta nejsmutnější ztráta z posledních měsíců. Že jsme o rozpočet v zásadě přišli. Ministerstvo financí oznámilo, že makroekonomickou predikci a fiskální výhled odkládá z listopadu na leden. To znamená, že lodi, která je v bouři, ještě vypnulo kompas," uvedl Hampl.

Ministerstvo podle něj nemá představu, co chce dále dělat, a jeho počínání je nezodpovědné. Za jedinou věc, se kterou souhlasí, označil plánované zmražení mezd ve veřejném sektoru s výjimkou některých profesí, jako například učitelů nebo lékařů. Schillerová k tomu přidala ještě zmrazení výdajů státní správy.

Schillerová s Hamplem zásadně nesouhlasila. "Makroekonomickou predikci jsem odmítla udělat už v létě. To není nic nového. Jestliže máte tak obrovskou míru nejistoty a nevíte, jestli budou plošná opatření pokračovat, tak co chcete predikovat?," řekla ministryně.

V polovině září ministerstvo financí zveřejnilo predikci, podle které by měl letos HDP klesnout o 6,6 procenta. "K tomu jsme ale zároveň napsali, že to nepočítá s žádnými opatřeními do konce roku. To je taková míra nejistoty, že těžko můžete něco predikovat. Proto odmítám dělat i tu listopadovou, požádala jsem o to pana premiéra. Počkáme, jak dopadne celý rok, a uděláme ji v lednu. To je celé," dodala Schillerová.