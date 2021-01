Česko zatím nevstoupí do bankovní unie, rozhodla vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by zatím neměla nadále vstupovat do bankovní unie. Nedoporučilo to ministerstvo financí v aktualizované verzi studie, kterou dnes schválila vláda. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).