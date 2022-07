Česku mohou hrozit sankce za opožděnou implementaci evropské legislativy

Předsedové poslaneckých klubů si podle Výborného nechali od ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalamouna (Piráti) zpracovat seznam zákonů, kde hrozí případná sankce od Evropské komise. "Je to minimálně 15 nebo 20 sněmovních tisků, kde jsme byli upozorněni, že jsme dávno po transpoziční lhůtě a že nám mohou hrozit sankce," řekl. Doplnil, že pro komisi je klíčové to, aby probíhal proces přijetí zákona. "Je důležité, aby zákon prošel procesem a byl publikovaný ve Sbírce zákonů," uvedl.

Výborný dodal, že je potřeba co nejdříve projednat balík zákonů ve třetím čtení, které jsou převážně transpozicí evropských předpisů, aby je stihl v letních měsících projednat Senát a následně podepsat prezident. "Jsou to převážně věci, které nám zůstaly jako dluh minulé vlády," dodal.

Sněmovna by dnes měla projednat ve třetím čtení zákon o jednorázových plastech, který zakáže používání například jednorázových příborů, talířů nebo brček, jak to vyžadují předpisy EU. Na tiskové konferenci to řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Předpokládá, že by mohl začít platit od ledna příštího roku poté, co projde třetím čtením a Senátem. Sankce podle ní v současnosti nehrozí. "Sankční řízení zatím zahájeno nebylo, dostali jsme upozornění," dodala.

Sněmovna by měla také projednat pět novel zákonů, které předkládá ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), například zákon o ochraně chmele nebo o ekologickém zemědělství. Z důležitých zákonů zmínil novelu zákona o ekologickém zemědělství, na které bude podle něj kladen velký důraz v příštím dotačním období Společné zemědělské politiky EU. "Chceme umožnit zemědělcům jednodušší hospodaření a méně byrokracie. Zavádíme elektronickou evidenci zvířat chovaných v ekologickém režimu a prodlužujeme platnost certifikátů, které jsou potřeba v rámci ekologického zemědělství na dva roky," řekl.

Chce také projednat zákon o ochraně chmele. Cílem je podle ministra modernizovat evidenci chmelnic. Předloha má také přispět k zajištění odrůdové pravosti a kvality chmele. Úprava ověřování chmele a chmelových produktů bude zakotvena přímo v zákoně, ne pouze ve vyhlášce. Kromě toho chce Nekula projednat také novelu zákona o veterinární péči, zákona o léčivech a zákona o rostlinolékařské péči. Pokud se všechny body nestihnou projednat, očekává, že tomu tak bude příští týden.