"Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy," řekl Babiš.

"Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše. Přikláním se k tomu, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme." @Vystrcil_Milos

Celý záznam tiskového briefingu 👉 https://t.co/HMELMviWUW pic.twitter.com/LxHBhn0ojN — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) June 9, 2020

Metnar novinářům řekl, že podle aktuálních informací žádná žádost na ministerstvo obrany dosud nedoputovala. "Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl ministr.

Misi na Tchaj-wan plánoval už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), přičemž čínské velvyslanectví ho před cestou na Tchaj-wan varovalo. Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Podle Babiše je špatně, pokud se politické rozpory v rámci ČR přenášejí na vztahy k jiným zemím. "Měli bychom se soustředit na zájmy ČR a ty bychom si měli definovat za jedním stolem. Máme institut pro koordinaci naší zahraniční politiky, a to je to místo, kde bychom si to měli vyříkat a zkoordinovat. Jeho cestu nechci komentovat. Opakuji, že pokud bude dělat zahraniční politiku každý politik, tak pro naši zemi to asi nebude dobře," řekl Babiš.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích a doprovodí ho zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce. K plánované cestě Vystrčila vede potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.

Ostrov Tchaj-wan považuje Čína za jednu ze svých provincií a hrozí mu ozbrojeným zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.