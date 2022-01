Čeští politici ocenili návrh EK zařadit jádro a plyn mezi zelené investice

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) možnost využít jádro a plyn po přechodné období jako náhradu uhlí umožní České republice postupně přejít na klimaticky čisté zdroje. Fiala a Hubáčková to sdělili ČTK. Návrh EK vítají i další politici včetně bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu a obchodu v jeho vládě Karla Havlíčka (za ANO) nebo předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Česko k zařazení jádra a zemního plynu mezi zelené investice dlouhodobě vyzývalo.

"Zařazení jádra mezi čisté zdroje energie je jedním z klíčů k energetické soběstačnosti České republiky. Potřebují to naše domácnosti a potřebuje to i náš průmysl," uvedl Fiala. Jde podle něj o jednu z klíčových priorit nové vlády. "Navržený materiál je dobrý signál. Uděláme vše pro to, abychom pro Českou republiku tuto agendu dotáhli do úspěšného konce," dodal premiér. Jeho vyjádření ČTK poskytl mluvčí vlády Václav Smolka.

"Česká republika dlouhodobě usiluje o to, aby jádro a plyn (po přechodné období) mohla využívat jako náhradu uhlí. Toto rozhodnutí nám umožní postupně přejít ke klimaticky čistým zdrojům," sdělila ČTK Hubáčková. Ministr průmyslu Josef Síkela (za STAN) na sociálních sítích uvedl, že již od svého nástupu do funkce pracoval s kolegy z ministerstva, ze stálého zastoupení ČR v Bruselu a z úřadu vlády na jednání o detailech návrhu EK. "Výsledný, téměř šedesátistránkový dokument pro nás na první pohled vyznívá pozitivně, oceňujeme EK především za to, že v něm uznává roli jádra i plynu pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050," uvedl ministr.

Babiš ČTK řekl, že za takový výsledek v Evropské unii dlouhodobě s dalšími zeměmi bojoval. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podle něj na poslední Evropské radě slíbila, že jádro a zemní plyn budou na seznam i přes odpor Německa a Rakouska zařazeny. Rozhodnutí proto přivítal. "Je to věc, která je pro nás důležitá. Není možné, aby jádro a plyn byly energie, které by nikdo nechtěl financovat. To by pro nás byla katastrofa," řekl Babiš.

I Adamová připomněla, že o takové rozhodnutí Česká republika dlouho usilovala. "Současná vláda v této věci sdílela postoj i s vládou předchozí, tudíž pokud k tomu skutečně Evropská komise přistoupí, lze to vnímat jako náš úspěch," sdělila ČTK. "Rozvoj jak jaderné energetiky, tak i obnovitelných zdrojů je pro Česko cestou, jak snížit vypouštění emisí a zmírnit náš neblahý dopad na oteplování planety," dodala. Postup, o kterém informoval list Financial TImes, považuje za racionální také vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle předsedy Pirátů a místopředsedy vlády Ivana Bartoše i jeho strana považuje za smysluplné, aby k dosažení cílů dekarbonizace bylo jádro uznáno jako bezemisní zdroj a plyn jako přechodný zdroj. "Obdobně s tím počítá i koaliční smlouva a programové prohlášení," napsal ČTK.

Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury jeho hnutí prosazuje zařazení jádra a zemního plynu mezi obnovitelné zdroje. "Tato nerozhodnost vedení Evropské unie ukazuje jejich nekoncepčnost a neodbornost," řekl dnes ČTK. Potvrzuje se podle něj varování SPD a prezidenta Miloše Zemana "před šíleným plánem Evropské unie s názvem Green Deal". Ten podle něj způsobuje zdražování energií. "Řada odborníků považuje Green Deal za energetickou sebevraždu Evropy," dodal.

Podle Havlíčka "velkému vítězství Česka" předcházela náročná jednání zahájená v roce 2019. "Ke stvrzení návrhu chybí ještě souhlas většiny členských států EU a Evropského parlamentu. Pro Česko je to zásadní zpráva," napsal na twitteru.

Lepší příslib si Fialova vláda nemohla na Nový rok přát, komentoval informaci hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda. Pokud budou investice do energetiky založené na jádru a plynu považovány za udržitelné, banky by neměly mít problém s jejich financováním a pojišťovny s pojišťováním, podotkl. "Bez toho je například investice do jaderné energetiky extrémně riziková, což představuje fatální problém pro hospodářství typu českého, jež se bez jádra ve svém energetickém mixu do budoucna obejde jen těžko," dodal.

Evropská komise dlouho očekávanou publikaci takzvané taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, dosud několikrát odložila. Návrh komise podle Financial Times předpokládá, že investice do jádra budou směřovat nejméně příštích 20 let a do zemního plynu deset let.