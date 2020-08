Čeští senátoři odsoudili násilí na demonstrantech v Bělorusku, Petříček rezoluci podpořil

Senát také apeluje na českou vládu, aby násilí vedené nedemokratickým režimem prezidenta Alexandra Lukašenka rázně odsoudila a učinila všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku.

Podle oficiálních výsledků vyhrál v nedělních prezidentských volbách opět Lukašenko, opozice však považuje výsledky za zfalšované. Běloruská policie tvrdě zasahuje proti demonstracím v ulicích. Premiér Andrej Babiš (ANO) již v pondělí odsoudil policejní násilí proti demonstrantům v Minsku. Podle něj takový postup do Evropy v žádném případě nepatří. Také české ministerstvo zahraničí odsoudilo zásahy běloruské policie proti demonstrantům a vyzvalo běloruskou vládu, aby přestala trestat občany za výkon ústavou garantovaných práv. Prezidentské volby česká diplomacie nepovažuje za svobodné a demokratické vzhledem k vyloučení opozičních kandidátů a zatýkání před hlasováním.

"Svoboda slova a shromažďování je základním lidským právem, jehož násilné potlačování nesmí mít v evropském prostoru místo," konstatoval dnes Senát.

Senátor Marek Hilšer, který s návrhem přišel, uvedl v podkladovém materiálu, že běloruští občané jsou podle obrazových zpráv bezdůvodně napadáni policií a mnozí jsou zatýkáni, jeden z demonstrantů zemřel.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezařazený) poznamenal, že není známo, co se v Bělorusku nyní děje, kolik je obětí nebo kolik je zadržených a kolik novinářů zmizelo bez stopy.

Policejní násilí v Bělorusku nesmí zastrašit dialog. O budoucnosti nelze rozhodovat bez Bělorusů. I proto mám v úmyslu pozvat kandidáty běloruských prezidentských voleb do Senátu, abychom s nimi hledali, jak pomoci v této těžké chvíli. https://t.co/QuJNECW9xf #Belarus — Pavel Fischer (@PavelFischer) August 9, 2020

"Lukašenko je opravdu diktátor," prohlásil místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Připomněl, že Lukašenko již v roce 1996 zlikvidoval demokratické a svobodné odbory a upevnil si moc ve všech složkách.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) senátní usnesení podpořil. "Česká diplomacie sledovala vývoj celé kampaně, která byla doprovázena omezováním prostoru pro opoziční kandidáty, zatýkáním opozičních kandidátů, represemi proti občanské společnosti a vyvrcholilo to také tím, že nebyla připuštěna činnost mezinárodní pozorovací mise OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), která měla sledovat průběh voleb, což je v rozporu se závazky členských států této organizace," řekl ministr před senátory.

"V tomto směru my jsme museli konstatovat, že jak průběh kampaně, tak průběh samotné volby byl nesvobodný, nedemokratický a neodpovídá standardům mezinárodních institucí, kterých je Bělorusko součástí," dodal. Česká strana podle ministra preferuje, aby situaci v Bělorusku řešila EU kolektivně. Bude chtít, aby ještě tento týden zasedla rada ministrů zahraničních věcí. V pátek by se mělo formou videokonference uskutečnit toto mimořádné zasedání, které by se věnovalo situaci v Bělorusku. "Věřím, že se nám podaří také prosadit společnou evropskou reakci na volby jako takové a především na to, co se odehrává od těchto voleb," dodal.