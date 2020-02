Cestu šéfa Senátu na Tchaj-wan budou v březnu řešit nejvyšší ústavní činitelé

Dopis čínského velvyslanectví určený Pražskému hradu, který varoval před možnými následky cesty bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan, je podle Vystrčila mrazivý a zavání vyhrožováním.

"My jsme se o tom zmínili v tom smyslu, že to bude jeden z bodů schůzky, která bude plánovaná v březnu, je to schůzka nejvyšších ústavních činitelů. Upozornil jsem pana prezidenta, že bych velmi rád tam Tchaj-wan, včetně třeba toho dopisu, který se objevil i na jednom serveru, rozebral, a domluvil se na tom, jakým způsobem budeme na ten dopis a věci s tím spojené reagovat," řekl Vystrčil a později upřesnil, že setkání by se mělo uskutečnit na začátku měsíce.

O cestě se chce radit s dalšími představiteli Senátu. "Samozřejmě budu získávat další informace a názory, například od předsedy výboru pro zahraniční věci Pavla Fischera (nezávislý), případně od dalších lidí, kteří zahraniční politice rozumí, mají s tím určité zkušenosti," dodal Vystrčil. Předpokládá, že na základě těchto jednání si vypracuje koncept pro setkání nejvyšších ústavních činitelů.

Čínská ambasáda v lednu před cestou varovala. Podle Aktuálně.cz předala Hradu dopis, kde hrozí trestem pro Kuberu i české firmy v Číně, pokud se uskuteční. Kancelář prezidenta podle webu podpořila dopis přípisem a Kuberovi ho předala v polovině ledna. Čínské ministerstvo zahraničí agentuře Reuters sdělilo, že neví, odkud se informace vzaly.

"Ten dopis je dle mého názoru mrazivý, zavání vyhrožováním. A není to o předsedovi Senátu jako člověku, ale o Senátu jako instituci. Myslím, že není možné, aby tímhle způsobem byla narušována suverenita kterékoli země, tím méně České republiky," poznamenal Vystrčil.

Kubera oznámil úmysl navštívit Tchaj-wan loni. Sklidil za to kritiku od čínské diplomacie i prezidenta Zemana, podle něhož cesta není v ekonomickém zájmu ČR. Kubera 14. ledna, týden před svou smrtí, uvedl, že mise nemá protičínský charakter a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy ČR s Čínou, která Tchaj-wan pokládá za svou součást. Nejvyšší ústavní činitelé na svém dosud posledním setkání v říjnu Kuberovi cestu nedoporučili. Vyplývá to z oficiálního zápisu ze schůzky, jehož část na svém twitteru dnes zveřejnil Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Pražského hradu.