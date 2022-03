Charita: Ukrajinské rodiny chtějí hlavně deky, nádobí, hygienické potřeby a jídlo

ČTK to řekla vedoucí charitního šatníku a humanitárního skladu z Diecézní charity Plzeň Iveta Lukešová. Lidé mohou přivézt také hračky a boty. V převážné většině nosí podle Lukešové použitelné věci v pěkném stavu.

"Jsme kontaktním místem pro sbírky. Všechno se vozí k nám do Cukrovarské ulice. Abychom tu nebyli tak zatíženi a zavaleni, tak nám pomáhá Plzeňský Prazdroj, který zřídil od středečního poledne sběrné místo v kinosále návštěvnického centra, které funguje každý pracovní den od 12:00 do 18:00 a zajišťují ho pracovníci pivovaru. Odtud se bude vše vozit také k nám," uvedla Lukešová. Podle ní by měli lidé chodit v úředních hodinách. Charita má sice sběrný kontejner před vraty areálu, ale ten je na odložení dek a šatů, ale ne nádobí a dalších věcí.

"Vlna solidarity mě velice překvapila, zvlášť když víme, že za běžných okolností nejsou naši lidé úplně nakloněni ukrajinským občanům. Češi chodí ve velkém a mají velký zájem pomáhat, hlavně maminkám s dětmi," řekla. Podle Lukešové zájem teprve začíná. Od úterý charita vybavuje volné byty města a biskupství. Doteď jezdili Ukrajinci hlavně k rodinám a známým, ale charita už odbavuje také rodiny, které nemají nic a potřebují vše od oblečení přes hrnce, talíře, příbory a nádobí po deky a potraviny. Z valné většiny chodí matky s dětmi.

"Pokud bychom zjistili, že jsme přeplněni a že už obstaráváme tu potřebu v Plzeňském kraji pro lidi, kteří už k nám přijeli, tak máme kontakty na skupinu Ukrajinci Ukrajincům a jsme schopni zorganizovat odvoz věcí na hranice," uvedla.

V charitním středisku zatím pracuje deset lidí, ale plzeňský Totem už pro něj shání dobrovolníky. Podle Lukešové si v Plzni organizují svoje vnitřní sbírky také ostatní neziskové organizace, které s charitou spolupracují, třeba Člověk v tísni a spolek Ulice. "Ale my máme výhodu skladovacích prostor, které ostatní nemají," uvedla. Lukešová předpokládá, že kapacita skladů bude zatím stačit. "Hodně okolních měst a vesnic si pořádá vlastní sbírky a domlouváme se s nimi, že věci budou svážet k nám," řekla. Jako první se ozvaly třeba Plasy, Břasy, sbírky organizují také třeba škola v Domažlicích a poštovní škola v Plzni. Zájem je opravdu velký, dodala.

Charita sváží a rozváží také nábytek, ale v omezeném množství, teď pouze do prázdných bytů pro Ukrajince. Nábytek bere jen po předchozí domluvě, protože má omezené sklady.