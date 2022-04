Chceme ještě posílit, vyhlásil Fiala cíl pro podzimní volby. Vystrčil má zůstat v čele Senátu

Větším a také častějším tématem byla během sněmu prezidentská volba, při níž si voliči na začátku roku 2023 vyberou nástupce Miloše Zemana na Pražském hradě. Fiala se o ní dokonce zmínil během své nominační řeči.

O několik měsíců dříve však proběhnou komunální a senátní volby, úřadující prezident ve středu oznámil jejich termín. Uskuteční se v pátek 23. a v sobotu 24. září. Petr Fiala v odpovědi na dotaz serveru EuroZprávy.cz na tiskové konferenci po zvolení předsednictva ODS nastínil, co by v nich považoval za úspěch.

Tisková konference po zvolení předsednictva ODS. | zdroj: YouTube

„My bychom považovali za úspěch, kdybychom v komunálních volbách obhájili naše pozice, které máme v obcích a městech, i v těch velkých,“ řekl předseda strany a jako rodák a celoživotní obyvatel Brna zmínil, že mezi občanské demokraty patří primátorka jihomoravské metropole Markéta Vaňková.

Cíle však mají být pro tentokrát ještě o něco větší. ODS by ráda měla i primátora hlavního města. „Mám velkou radost z toho, že pražští kolegové dali dohromady koalici Spolu, že máme v čele silného kandidáta Bohuslava Svobodu, který už byl pražským primátorem,“ podotkl.

„Musíme být neskromní, chceme tu naši pozici výrazně posílit, chceme být silnější v komunální politice na celém území České republiky,“ prohlásil Fiala a připomněl, že v těžkých časech to byli právě komunální politici, kteří pomohli ODS přestát těžkou situaci.

Ve volbách do Senátu chtějí občanští demokraté udržet pozici nejsilnějšího senátorského klubu, který ustavili společně s TOP 09. „Naším cílem je, aby nadále byl předsedou Senátu Miloš Vystrčil. Myslíme si, že je to nejenom v zájmu ODS, ale i v zájmu celé České republiky. Dělá to výborně,“ poznamenal premiér.

Právě Vystrčil nebo také předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra budou usilovat o opětovné zvolení do horní parlamentní komory. „Chceme obhájit všechny čtyři mandáty a k tomu samozřejmě i něco přidat,“ dodal Fiala.