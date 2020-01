Chcete vyjádřit soustrast k úmrtí Kubery? Vznikají první pietní místa

Jako první se do knihy, která je v recepci nejblíže Valdštejnskému náměstí, zapsal první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN), nyní první muž horní komory. Do dnešního večera se k němu podle pracovnice Kanceláře Senátu připojili lidé na šesti arších.

Okolí kolem pietního místa vévodila Kuberova fotografie s černou stuhou, pod níž byla smuteční kytice od Senátu, svíčky a dvě kytice růží. Další svíčky hořely i při vstupu do recepce.

Horní komora se chystá podle informací ČTK uspořádat také poslední rozloučení se svým předsedou. Jeho forma ani termín ale nebyly zatím stanoveny. Zrušeno bylo tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci médií, které se mělo konat v úterý.

Kubera patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám i svým odporem k byrokracii a kontroverzními výroky na adresu feministických či ekologických aktivistů.

Kubera, který by asi za měsíc slavil 73. narozeniny, stál téměř čtvrtstoletí v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Zemřel dnes po převozu do kardiocentra ústecké nemocnice. Byl tam přepraven poté, co ho v jeho teplické kanceláři postihly zdravotní potíže.

Před teplickým magistrátem dnes odpoledne vzniklo pietní místo k uctění památky někdejšího dlouholetého primátora a předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Lidé kondolují rodině. Primátor Teplic Hynek Hanza (ODS) ČTK řekl, že bude iniciátorem vzniku i trvalého pietního místa, které by Kuberu připomínalo.

Obyvatelé Teplic pokládali už odpoledne svíčky u hlavní budovy magistrátu. Za vstupem do úřadu je stůl s květinami, Kuberovou fotografií a kondolenční knihou. Pietní místo bude přístupné ve všední dny od 8:00 do 18:00.

Upřímnou soustrast už vyjádřily v médiích desítky politiků a osobností včetně prezidenta Miloše Zemana. "Pan Kubera si oprávněné pozitivní kritiky určitě zaslouží. Pro mě to byl blízký člověk, přítel, kterého jsem znal přes dvacet let, přítel naší rodiny a blízký spolupracovník, obrovský učitel jak lidský, tak politický," řekl ČTK Hanza. "Je to nenahraditelná ztráta," uvedl. "Předpokládám, že i já budu iniciátorem nějakého důstojného trvalého pietního místa, které by připomínala tohoto velikána našeho města," dodal.

Kubera byl také krajským zastupitelem za ODS, která je na kraji v opozici. "Zpráva o úmrtí kolegy Kubery mě opravdu zasáhla. Znal jsem ho téměř 30 let. Přestože jsme měli na řadu věcí rozdílné názory, za ta léta jsme byli téměř kamarádi. Vážil jsem si toho, že jsme měli v krajském zastupitelstvu druhého nejvyššího ústavního činitele v republice," řekl ČTK hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). "Je to i v rámci politiky ztráta pro Ústecký kraj velká," dodal s tím, že se zúčastní jeho pohřbu. Krajské zastupitelstvo v 27. ledna uctí Kuberovu památku minutou ticha před začátkem jednání.

Záchranná služba Ústeckého kraje dnes dopoledne převezla Kuberu z Teplic do ústecké Masarykovy nemocnice. "Potvrzuji, že jsme pana předsedu Senátu převezli na urgentní příjem Masarykovy nemocnice," řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. "Dementuji tak informaci, že jsme ho předali do ústeckého kardiocentra, omlouvám se, bohužel došlo k nepřesné interpretaci této události," dodal Voleník.