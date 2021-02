Chcípl PES a politické hnutí? Podle expertů má šanci, chybí ale lídr

Podle Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy hnutí, které v sobě naakumuluje naštvanost či frustraci lidí vyvolanou koronavirovou pandemií a jejími důsledky, ve volbách zabodovat může. I podle Kopečka má takto zaměřená strana šanci prorazit, nyní je to ale nejisté.

Zakladatelé iniciativy Chcípl PES, která sdružuje podnikatele nesouhlasící s protiepidemickými opatřeními vlády, budou dva týdny jezdit po nově vznikajících buňkách v Česku a diskutovat se svými členy o programu vznikajícího politického hnutí. Se zájemci chtějí mluvit o tom, co by se v něm mělo objevit. "Zatím se zaměřujeme na zdravotnictví, obnovu hospodářství a podnikání, školství a ekonomiku a k těmto oblastem sháníme odborníky," uvedl dnes zakladatel hnutí Jiří Janeček. Zasáhnout chce do podzimních voleb.

Šance na úspěch podle Kopečka závisí na několika faktorech. Prvním je vývoj koronavirové situace v nejbližších měsících. "Pokud stávající vysoká nespokojenost se schopností vlády pomoci podnikatelům v těžké situaci bude trvat, udrží se podhoubí pro úspěch podobné formace ve volbách v říjnu 2021," uvedl. Za důležité považuje také vytvoření funkční organizační kostry. "Na rozdíl od hnutí nekandidujícího ve volbách a protestujícího čas od času na náměstí je tady potřeba vytvořit kandidátky ve 14 krajích a nachystat volební kampaň, což je přece jenom výrazně náročnější," doplnil Kopeček.

Potřeba je podle něj též schopný lídr. Kopeček si není jistý, jestli se někdo takový v iniciativě nachází. "Poslední faktor je konkurence. Nespokojenost s vládními opatřeními vyjadřuje většina opozice, která má proti nové iniciativě výhodu stabilního a dlouhodobého politického zázemí," poznamenal. Celkově podle něj nová takto zaměřená strana určitou šanci prorazit má, ale v tuto chvíli je to nejisté.

"Hnutí, které v sobě nějak naakumuluje naštvanost či frustraci lidí vyvolanou pandemií a jejími důsledky, ve volbách zabodovat samozřejmě může. Záleží ale na tom, kdo bude za takové hnutí vystupovat, kolik sežene peněz na činnost, jaký postoj zaujmou etablované strany a podobně. Zatím je to tedy jen potenciál, který se již snaží podchytit třeba Václav Klaus starší," uvedl Mlejnek.