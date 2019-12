Chtějí Babiše zabít? Otevřená zpověď premiéra: Jsem hovado

"Zkoušeli jste se někdy vžít do lidí, kteří mě fakt, ale fakt nesnáší? Někteří z nich dokonce chtějí, abych zemřel. A teď nemluvím jen o všech těch „politických podnikatelích“, kteří kvůli našemu protikorupčnímu hnutí a zákonu o registru smluv přišli o státní zakázky nebo o těch, kteří šidili na daních, a kvůli nám je museli začít platit a nenávidí nás, jasně že nás nenávidí," napsal Babiš na sociální síti.

Podle svých slov má na mysli obyčejné lidi, kterým vadí, že jejich strany, které volili, sedí už šest let v opozici. "Možná mají někteří v posledních letech pocit, že stále prohrávají. V parlamentních volbách, krajských i těch evropských. Mají pocit, že je válcuje hnutí, které nevolili a nechápou, že pracuje i pro ně. Někoho to určitě štve a je vděčný za každou pomluvu, za každý signál, že by mohl ten hrozný nenáviděný Babiš skončit," dodal.

Takový lidí podle něj pak chodí demonstrovat na Václavské náměstí a na Letnou, a jsou to nejen voliči opozice, ale i komentátoři, kteří jej podle něj chtějí dostat z politiky.

Následně dodal, že chápe, proč to dělají, ale není jeho vina, že jejich oblíbené strany nedokáží uspět ve volbách. "Co vlastně po mě ti největší hejtři chtějí? Abych nebyl? Proto je každý, kdo mi napíše slovo podpory, u nich kobliha? Smsek, vzkazů a komentářů, že mám vydržet, jsem dostal za poslední týden obrovské množství," tvrdí Babiš.

Dodal, že normální člověk by už asi odešel. "Ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado. Ta štvanice trvá už čtyři roky a když moji soupeři nejsou schopní mě porazit ve svobodných, demokratických volbách, tak doufají, že to za ně vybojuje Brusel," uvedl.

Následně se vyjádřil k jednotlivým kauzám, které se kolem něj točí. Kauza údajné spolupráce s StB je stará 38 let a soud vyhrál už třikrát. O Čapím hnízdu uvedl, že jde o devět let starou věc, která byla devětkrát prověřována. Největší problém vidí v Lex Babiš.

"Tohle je asi nejtěžší kalibr. Řekli si, že když sáhnou na firmu, kterou jsem budoval přes 21 let, tak z politiky odejdu. No, překvapil jsem je. Upřednostnil jsem zájmy lidí, kteří mě volili a dali mi důvěru. Firmy jsem se vzdal. Dodržel jsem zákon, který proti mně napsaly tradiční, demokratické strany. I když o něm renomovaní právníci prohlásili, že je protiústavní a v rozporu s Evropským právem," napsal na facebooku Babiš.

Tvrdí také, že média nepravdivě a zkresleně informují o celém auditu a o zákonu o střetu zájmů a lžou, že se budou muset vracet peníze z dotací. "Česká republika nebude muset vracet žádné peníze. Víte, kdo tuhle lež nejvíc šíří, a kdo se jí ohání? No ti, kteří byli v roce 2011 zodpovědní za to, že naše země musela vracet Evropské unii 34,5 MILIARDY za zneužité dotace a všechny tyhle prachy si vzali od daňových poplatníků, od nás všech. Ano, tehdy seděl na ministerstvu Miroslav Kalousek," dodal.