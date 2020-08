Chtěli do koalice, teď podávají žalobu. ČSSD má před volbami problém

Vedení sociální demokracie neschválilo kandidátku původní trojkoalice Lepší sever složenou z ČSSD, Ústeckého fóra občanů a ProMost, ale schválilo vlastní kandidátku. Kandidáti z ČSSD přerušili členství ve straně. Členové koalice Lepší sever se domnívají, že kandidátka sociálních demokratů ke krajským volbám byla podána v rozporu se stanovami strany. Správní soud má nyní zákonnou lhůtu patnáct kalendářních dní na vydání pravomocného rozhodnutí.

"Je trošku absurdní, že někdo, kdo chtěl svého času jít s námi do koalice, nás teď žaluje. Asi to trochu vypovídá o struktuře a charakteru těch potenciálních spolupracovníků. Každopádně sociální demokracie si jako autonomní politická strana podala vlastní kandidátku a nechápu, proč by nám to měl politický konkurent zakazovat," řekl Hamáček.

"Samozřejmě bylo vše v pořádku a upozorňuji na příslušný judikát Ústavního soudu, který jasně říká, že co se týká vnitřních poměrů v politických stranách, tak do toho soudy nevstupují nějakým zásadním způsobem. Jsme přesvědčeni, že to je v pořádku a že žaloba nemá šanci na úspěch. Spíš to vypovídá o tom, jaké metody chtějí naši konkurenti používat," dodal.

Krajský úřad Ústeckého kraje v pátek zaregistroval 19 kandidátních listin. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 2. a 3. října s volbami do Senátu.