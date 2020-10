Chystá se změna zákona o požární ochraně: Sociální zařízení mají být vybavena signalizací

"Cílem předloženého návrhu je zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby," stojí ve zdůvodnění novely, kterou podepsali také premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Pobytová sociální zařízení s elektrickou signalizací by byla napojena na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje kraje. Povinnost by platila i pro současná zařízení sociálních služeb, musela by ji splnit do roku 2024.

Předloha předpokládá, že na pulty centralizované ochrany hasičů by mohly být bezplatně připojeny rovněž elektrické požární signalizace v nemovitých kulturních památkách.

Novela by zavedla také členění budov do kategorií z hlediska požární bezpečnosti. Pravidla by vydalo o ministerstvo vnitra. Jednalo by se o vymezení, zda konkrétní stavby budou podléhat státnímu požárnímu dozoru a hasiči je budou posuzovat v územním a ve stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Není však jisté, zda Sněmovna stihne projednat novelu do konce volebního období.