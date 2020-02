Exkluzivně: Cigarety, humor i herectví. Česko drží smutek, politici vzpomínají na Kuberu (†72)

Díky specifickým až sarkastickým hláškám uměl člen ODS své okolí rozesmát i roztleskat. Neúnavný obhájce lidských práv, náruživý kuřák a demokrat, který nečekaně skonal 20. ledna na těžký infarkt myokardu, zůstane u kamarádů zapsán jako citlivý a vlídný člověk. „Vzpomínky na historky s ním mně pomáhají překonat obrovský smutek, který mně po Jardovi v duši zbyl,“ říká pro EuroZprávy.cz předseda Senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Podobný názor mají na Kuberu i ostatní politici, které jsme oslovili.

Nic mu nebylo svaté, do všeho uměl citlivě píchnout. I vážná témata uměl Jaroslav Kubera, k němuž vždy patřil cigaretový obláček dýmu, zabalit do svého typického humoru, jímž navodil příjemnou atmosféru. „V tomto směru byl Jaroslav mistr. Nebál se použít žert v momentech, kde by to jiného ani nenapadlo. Nebo vystřihl bonmot, napětí zmizelo a zavládla pohoda,“ vzpomíná na zesnulého Jaroslava Kuberu jeho stranický kolega Přemysl Sobotka, jenž v letech 2006 až 2010 předsedal Senátu.

Už jen samotná přítomnost bývalého teplického primátora budila pozornost. „Jakmile začal mluvit, do té doby rozbouřený sál ztichl, protože všichni čekali, co se bude dít, nebo čím Jarda zase pobaví. Podle mě by obstál i v britském parlamentu, kde se často křičí, aby se politici zklidnili. Jsem přesvědčen, že i on by je ukočíroval a byl by hned klid i tam,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Sobotka.

Autíčkem na dálkové ovládání dráždil ČSSD

Netradiční Kuberův přístup k politice vyzdvihuje i Miloš Vystrčil, předseda Senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. „Jarda se vyžíval v předvolebních kampaních. Zatímco jiní politici je doslova přetrpí, on se v nich vyžíval. Chodil za chlapama do hospod, kde nad cigaretami s nimi debatoval o tom, co je trápí a nabízel řešení.“

Vystrčil, který si byl s Kuberou velice blízký, však nikdy nezapomene na jeho kousek z poloviny 90. let, kdy ČSSD byla movitou stranou, a tak v předvolebním boji měla navrch. „ODS se ČSSD nemohla v té době rovnat, a tak Jarda, aby zpropagoval ODS, vzal auto na dálkové ovládání, polepil ho logy ODS a vypustil ho do sálu, kde právě agitovala ČSSD,“směje se Vystrčil. Humor měl v krvi. Často proto nechápal lidi, kteří se cítili pohoršeni, když se smál. „Někdy mám pocit, že je v Čechách smích zakázaný,“ říkával Kubera.

Mnozí jeho kolegové, ale nechtějí, aby se na Kuberu vzpomínalo jako na komika. Měl v sobě zakódovanou i politickou státnost. „Pomohl velmi výrazně k tomu, že Senát je vnímán jako stabilní instituce, kde se věci projednávají seriózně,“ prohlásil pro Českou televizi Kuberův předchůdce v čele Senátu Milan Štěch (ČSSD). S tím souhlasí i zlínský senátor Tomáš Goláň, který jako nestraník zastupuje hnutí SEN 21. „Byl to přísný, rázný a hlavně chytrý člověk, který už nyní v politice chybí,“ povzdechne si Goláň, který měl s Jaroslavem Kuberou odcestovat na Tchaj-wan.

„Měl jsem s ním i další plány, měl mě podpořit ve Zlínském kraji v podzimních senátorských volbách. Moc jsem se na to těšil, protože náměstí by se zase otřásala smíchem. Dva dny před jeho smrtí jsem přátelům říkal, jaká to bude jízda, až mi bude pomáhat se senátorskou kampaní,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz ekonom Goláň, který během volebního období nahradil zesnulého senátora Františka Čubu, jehož šestiletý mandát by na podzim vypršel.

Kuřák měl okamžitě k němu dveře otevřené

Čeho si politici na teplickém patriotovi nejvíce cenili, že se uměl s každým domluvit. „My jsme se často názorově rozcházeli, protože já jsem člověk středolevicový, zatímco on byl konzervativec, ale pokaždé jsme se dobrali nějakého řešení. Nesmírně jsem si jej také vážil, protože pro něj byla rodina na prvním místě,“ zdůraznil Štěch. Problémy neměl s Kuberou ani předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. „Osobně nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bez ohledu na politickou příslušnost bude chybět všem. Navíc skvěle reprezentoval horní komoru,“ řekl médiím Vondráček krátce po politikově skonu.

Navázat kontakt s Jaroslavem Kuberou bylo snadné. „Když navíc zjistil, že jste kuřák, měl jste vyhráno,“ směje se Goláň. Cigarety byla Kuberova vášeň. „Už ani nespočítám, kolik jsme jich spolu jen u nás doma vykouřili,“ říká Přemysl Sobotka, rovněž milovník nikotinu. Nad cigaretovým dýmem a skleničkou něčeho ostrého vedli hlasité debaty. „Často se totiž stávalo, že každý z nás je autorem oné myšlenky, která pomohla daný problém vyřešit,“ říká Sobotka, který Kuberu považoval za osobního i rodinného přítele. „Naše rodiny se často navštěvovaly.“

Kubera se nebál řečnit v Senátu ani citlivých tématech jako byl třeba sex, nebo zesměšňoval i MeeToo a tím i feministky. „Někdy se ocitl už i za hranou, ale on měl zvláštní fluidum, že mu to prošlo, zatímco jiný by z různých projevů měl malér,“ dodává pro EuroZprávy.cz Goláň. Miloš Vystrčil se ale domnívá, že Kubera díky nadhledu a výřečnosti mohl opravdu zajít dál, než ostatní. „Byl obrovsky přemýšlivý, a proto se nebál otevřít všechna témata, která ho trápila.“

Přemysl Sobotka připomíná, že Kuberovi nic neušlo. „Protože mohl doma kouřit jen v garáži, tak tam měl asi tři televize, sledoval najednou několik programů, byl připojen na počítače, aby mu něco neušlo z internetu, tak nám potom vyprávěl o věcech, které nám úplně ušly.“ Nezajímal se ale jen o politiku. „Měl rád herectví. Byl to rozený šoumen, a tak si v teplickém Krušnohorském divadle zahrál i v Prodané nevěstě,“ odhaluje pro EuroZprávy.cz další Kuberovu zálibu Miloš Vystrčil.

Na filmovou roli prezidenta Beneše byl pyšný

Zesnulý předseda Senátu se dokonce objevil i na stříbrném plátně, a to ve filmu Toman, který v roce 2018 režíroval a produkoval Ondřej Trojan. V dramatu si Kubera střihl malou roli prezidenta Edvarda Beneše. „Jako každý chlap, tak i Jarda byl ješitný, a tak když si ho filmaři na tuto roli vybrali, hned mně to volal a byl nadšený i pyšný. Dokonce říkal, že si alespoň toho prezidenta zahraje ve filmu, když se jím ve skutečnosti nestal,“ narážel Sobotka na skutečnost, že se Kubera kvůli své rodině vzdal kandidatury na prezidenta České republiky ve volbách 2018. Byť se ve filmu, do něhož byl vybrán kvůli velké podobě s prezidentem Edvardem Benešem, jen mihl, práce herců si vážil. „Říkal, že si neumíme představit, jaká je to řehole, jak se třeba dlouho čeká, než na daný záběr dojde,“ vybavuje si Vystrčil.

I když se zdá, že byl Kubera neřízenou střelou, rodina ho uměla ukočírovat. „Jakmile se paní Věře nebo ostatní členům rodiny něco nelíbilo, poslechl je,“ postřehl Sobotka. A pokud někdo na rodinu zaútočil, zmizel Kuberovi z tváře jeho typicky vlídný výraz. „To se uměl pořádně rozčílit a dotyčného si pěkně podal,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Vystrčil, který má ale Kuberu stejně nejvíce spojeného s cigaretami.

„Jednou jsem mu volal v deset dopoledne a ptal jsem se ho, kolik už jich vykouřil a odpověděl mně, že první krabička je v koši a právě načíná druhou.“ Na cigaretách nešetřil, kupoval si rovnou celé kartóny, protože kdyby si je pořizoval po krabičkách, neustále by byl na cestě k trafikantům.

„Vždy mně pobavil, když rozšafně vyprávěl, jak díky spotřební dani na cigaretách, která vylepšuje státní rozpočet, pomáhá financovat školství, z jeho peněz mnozí studují a ušetří výdaje zdravotnictví, neboť kuřáci odcházejí brzy. Považoval se tak za vzorného občana a rád se tím chlubil,“ vypráví Vystrčil. Když někde zapomněl cigarety, byl nervózní. „Často je nechával na záchodě. Občas se stalo, že krabičky z kartónu, aniž by to postřehl, roztrhl, cigarety se vysypaly na zem, a já mu je pomáhal zvedat.“

Pozvu tě na kafe, pokud si ho zaplatíš!

Jinak byl podle Vystrčila Kubera šetrný člověk. „Měl zásadu, že každý by měl být řádným hospodářem a měl by s penězi umět nakládat.“ Jak byl na peníze opatrný, dokazuje historka ze senátorem Jaroslavem Zemanem v jedné restauraci. „Když kolega Zeman dorazil ke Kuberově stolu, zeptal se ho, zda ho pozve na kafe. Kubera mu suchým anglickým humorem odvětil, že ano, ale jen tehdy, pokud si šálek sám zaplatí,“ přibližuje humornou chvilku Vystrčil, jenž chce Kuberovi do Valdštejnského paláce na jeho počest instalovat lavičku s popelníkem. „Sám by byl ale proti, pokud by se projekt investoval ze státních peněz. To bych nechtěl ani, já, a tak se na onu lavičku s kolegy složíme, věřím, že přispějí rádi.“ U lavičky by měla být ale doplňující cedulka.

„Určitě tam musí být napsáno, kdo Jaroslav Kubera byl. V textu musí být napsáno, že to byl milovník svobody, demokracie a svobodné tržní ekonomiky. Takový Jarda byl, navíc politiku bral skutečně jako službu lidem a žil jí dvacet čtyři hodin denně,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Vystrčil, jemuž se při vzpomínce na přítele zalesknou oči. „Byl to můj učitel, každá minuta s ním pro mě byla obrovskou školou a zkušeností. Bude nám strašně chybět,“ řekne dojatě, ale pak se mu zase na tváři objeví úsměv. „Jarda miloval smích, a tak slzy musíme potlačit. Raději si zkusím přehrát všechny ty humorné historky, co jsme spolu zažili.“

A má pravdu, Jaroslav Kubera by si i dnes přál, aby se jeho přátelé smáli.

Počkejte, až vám v neděli zákáží sex. Takhle bavil zesnulý šéf horní komory

Za každé situace byl svůj. Jaroslav Kubera se nebál šokovat. Otevřeně hájil práva kuřáků, nebral si servítky na adresu Evropské unie, v Senátu se nebál mluvit ani o sexu, dokonce v horní parlamentní komoře se nebál nabídnout májový polibek těm dámám, na něž partneři zapomněli. Zde jsou nejznámější hlášky, které bavily nejen politiky.

„Je to nikoterorismus,“

reakce na zákaz kouření ve veřejných prostorách.

„A na vás taky dojde! Už se připravuje směrnice o průměrné váze Evropana a každý, kdo bude nad ní, tak bude platit daň z váhy! A uvidíme potom, jak ti propagátoři omezování se budou tvářit, až vám zakážou pivo, bůčky a všechny tyto požitky. A vrcholem bude zákaz sexu v neděli, protože je jasně prokázané, že v pondělí lidé, kteří užívají sexu v neděli, nepodávají vůbec žádný pracovní výkon – a to je prosím úřední den! Jak k tomu přijdou klienti, kteří přijdou na úřad a něco na úřadě chtějí?“

šokující prohlášení z roku 2009 v rámci legislativního procesu postihujícího kouření.

„Dneska nám zakážou kouření a zítra někdo přijde s tím, že vypít deset piv denně je nesmysl. Nebo proč vlastně souložit, když to není za účelem zplození potomka. Teď se tomu smějeme, ale jenom do chvíle, než se z toho zrodí nový totalitní režim,“

obhájit kouření si uměl opravdu netradičně, tak jako v roce 2007.

KOUŘ JDE VŽDY NA TOHO, KOMU TO VADÍ

„Neznám kuřáka, který by vykouřil deset cigaret a zmlátil manželku a děti, což alkoholik dělá téměř denně a nikomu to nevadí a nikdo nehoruje pro zákaz reklamy na – ‚muži mají své dny‘,I Bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se,“

takto vystoupil v roce 2002 v projevu reagujícím na návrh regulace reklamy na tabákové výrobky.

„Víte, co je zvláštní? Že ať si sednete, jak si sednete, kouř jde vždycky na toho, komu to vadí, je to stejné jako u táboráku. Přesednete si, a vítr se otočí. Vědci by to měli vysvětlit,“

filozofování o kouřovém dýmu.

„Ne, přál bych si karton. Krabička by se ani nevyplatila, šel bych tam za chvíli znovu,“

v rozhovoru pro MF Dnes nastínil v roce 2009 svoji spotřebu cigaret, když jde do trafiky.

„Je to jenom zloba ‚dobrotrusů‘, kteří nám zakázali to či ono. Já nechci přestat kouřit, mě to baví,“

reakce z prosince 2017 na výsledek hlasování Senátu, který nepodpořil žádné zmírnění protikuřáckého zákona.

STŘÍDAVÝ SEX PO ROZVODU BY PROSPĚL

„Jsou to neukojené feministky,“

tak hovořil v prosinci 2004 pro MF Dnes o feministkách, které se nekompromisně dožadovaly prosazení svých myšlenek.

„Testuji české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím MeeToo. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím, a zeptám se, jestli náhodou nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou. Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál. Pětadvacítkám říkám: Jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará,“

v září 2018 takto ironizoval feministickou hysterii MeeToo pro Expres.cz.

„Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na osmé schůzi Senátu konané v čase májové lásky. Senátorky, které nebyly políbeny, se mohou o přestávce přihlásit u mne, rád jejich muže zastoupím. Máme třešňovou větev, nemáme v Senátu třešeň, ale máme větev,“

takto netradičně zahájil 2. května 2019 z postu předsedy osmou schůzi Senátu a přešel k formálním záležitostem.

„Pak ještě sex – to je velká móda, sex v automobilu, to je úplně konec, to tam musí být výslovně v zákoně zapsáno, že sex se zakazuje, protože to velmi, velmi vyrušuje,“

hláška, kterou v Senátu pronesl v roce 2011 při projednávání zpřísnění přestupků za volantem.

„Protože kdyby v těch nových (rodinách) to jaksi zůstalo při starém i při novém, tak by se hormony výrazně uklidnily,“

kontroverzní názor pronesl i při projednávání novely o střídavé péči o dítě, kdy navrhoval střídavý sex po rozvodu.

„Nejlepší rada je, aby si našla jiného manžela. Některé to tak dělají. A je to nejlepší řešení, protože všechny ženy jsou krásné, tudíž není problém zase založit úplnou rodinu,“

netradiční rada z roku 2006 ženám-matkám těm, kterým jejich bývalý partner přestal platit výživné.

EU SNAD VYKRADLA ARCHIVY Z ÚV KSČ

„Nechci socialismus v žádné podobě, ale on sem stále leze. Jako by vykradli archivy z ÚV KSČ, to není jinak možné, kde by se ty myšlenky stále braly?"

v rozhovoru pro idnes.cz z roku 2008 přirovnal Evropskou unii k Sovětskému svazu.

„Každý velvyslanec je ze mne na mrtvici. Například paní předsedkyně Ústavního soudu z Lotyšska se divila, když jsem se jí ptal, když už v jednom Sovětském svazu byli, proč se tak hrnou do dalšího,“

ještě jedna kritika jeho oblíbené instituce z roku 2008 pro idnes.cz.

JÁ UŽ ŽÁDNÝHO ROMA NEZNÁM

„Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali,“

u ekologických aktivistů nebyl příliš oblíbený, v roce 2006 dostal od sdružení Děti země negativní ocenění Zelená perla za větu vyřčenou v souvislosti s peticí proti jihomoravské dálnici D 43, kterou podepsalo kolem 35 tisíc lidí.

„I poslanci mají své dny a bojí se toho, že ten kdo hlasuje proti, bude v některých bulvárních médiích označen za pedofila, což je u nás dobrým zvykem, aniž by to někdo relevantně zkoumal,“

v senátní diskuzi 18. července 2007 komentoval přechovávání dětské pornografie.

„Já jsem romskou otázku už vyřešil. Já už žádnýho Roma neznám. Pro mě je Rom nepoznatelnej, protože má v občance napsáno národnost česká. Oni pak za mnou přijdou a říkají: Vy nevidíte, že jsem černej. Odpovím, že nevidím. Pro mě je to normální občan, co má svá práva a povinnosti,“

na Romy měl jasný názor, jak uvedl 22. září 2007 v rozhovoru pro Aha!

JAROSLAV KUBERA

Jaroslav Kubera /ODS/, senátor | foto: Lukáš Henzl, EuroZprávy.cz

Datum narození: 16. února 1947 v Lounech

Úmrtí: 20. ledna 2020 nenadále zemřel na těžký infarkt myokardu v Ústí nad Labem

Nejvyšší funkce v kariéře: od 14. listopadu 2018 do 20. ledna 2020 předseda Senátu PČR, byl tedy druhým nejvyšším ústavním činitelem ve státě, celkově byl 5. předsedou Senátu od jeho vzniku; předtím od 16. listopadu 2016 do 20. října 2018 místopředseda Senátu PČR; senátorem za volební obvod Teplice byl nepřetržitě od 19. listopadu 2000 do 20. ledna 2020

Krajská a komunální politika: v letech 1994-2001 byl starostou města Teplice, následně v letech 2001-2018 primátorem; od 8. října 2016 do 20. ledna 2020 zastupitel Ústeckého kraje; v letech 1990–1994 pracoval jako tajemník Městského úřadu v Teplicích

Politická příslušnost: 1967-1968: KSČ, krátce po revoluci až do roku 1992: člen Občanského hnutí (OH), 1992-2020: ODS

Vzdělání: maturita na vojenské střední škole následně studoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně a zahraniční obchod na VŠE v Praze, avšak ani jedno vysokoškolské studium nedokončil

Zaměstnání před vstupem do politiky: v letech 1967–1969 pracoval v podniku Sklo Union Teplice, v letech 1969–1990 v podniku Elektrosvit Teplice

Rodina: manželka Věra (jako manželé byli spolu přes 50 let), dvě dcery Vendula a Jolana

Zajímavost: stal se prvním vysokým ústavním činitelem od listopadu 1989, který zemřel ve výkonu funkce

Kuriozita: režisér Ondřej Trojan jej obsadil v roce 2017 do filmu Toman, kde vystoupil v malé roli prezidenta Edvarda Beneše, jemuž se podobal, film Toman popisuje osudy Zdeňka Tomana, vedoucího odboru zahraniční rozvědky v letech 1945 až 1948, jednalo se o Kuberovu jedinou filmovou hereckou zkušenost; vyzkoušel si i však několik divadelních rolí, např. v teplickém Krušnohorském divadle, hrál principála v Prodané nevěstě

Čím byl typický: náruživý a vášnivý kuřák, bojoval za práva kuřáků, neúnavný obhájce lidské svobody, nesnášel nesmylnou byrokracii, občas byl kritický k EU