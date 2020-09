Co dělá nakažený Výborný v izolaci? Sleduji politiku a dělám se synem úkoly, říká poslanec pro EZ

Neměl žádné dramatické zdravotní příznaky. Bývalého šéfa lidovců Marka Výborného nepostihla ani zvýšená teplota, natož horečka. „Vždyť minulý týden jsem byl ještě ve Sněmovně, kde mně měřili teplotu a měl jsem 35,1 stupňů Celsia. Ani jsem nekašlal. Jediný příznak, který jsem měl, byla rýma, která už odeznívá, i když je možná stále na mém hlasu ještě slyšet,“ konstatuje heřmanoměstský zastupitel do telefonu, přes nějž se EuroZprávy.cz s ním spojily.

Hlady nestrádají, švagrová nechá vždy nákup za dveřmi

Předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení se koronavirem nakazil při zkoušce pěveckého sboru v Heřmanově Městci, kde s dětmi žije. „Přišel jsem zde do kontaktu s kolegou, který byl ve čtvrtek pozitivně testován na covid-19,“ tvrdí Výborný. Proto poslance v pátek kontaktovala hygiena a nařídila mu domácí karanténu. „Zároveň mě poslala na testy, které jsem absolvoval v sobotu dopoledne v Pardubické nemocnici a odpoledne mně volali, že jsem nakažen,“ vysvětluje syn bývalého ministra obrany i ministra bez portfeje a soudce Ústavního soudu Miloslava Výborného, který byl v aktivní kariéře zároveň i soudcem Nejvyššího správního soudu. Vdovec, který loni v září přišel o manželku Markétu, není jediným nemocným z pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec, jehož je jednatelem. „Ze sboru jsme nyní tři pozitivní.“

Za normálních okolností by byl Marek Výborný v úterý v Poslanecké sněmovně, kde probíhala 58. schůze. „Jelikož mám nucený home-office, tak jsem absentoval,“ hořce se pousměje. Člen Ústavně právního výboru je ale v obraze a dokonale ví, co se ve Sněmovně odehrávalo. „Poctivě jsem přes televizi sledoval jednání v Poslanecké sněmovně a pochopitelně jsem si nenechal ujít ani tiskovou konferenci našeho lidoveckého klubu, kterou přenášela televize,“ nastiňuje svůj program skaut.

Politické novinky ale musí skloubit dohromady s výchovou tří dětí, a to Amálkou, Míšou a Vendelínem, na něž zbyl sám. „Děti sice mají od neděle negativní test, ale tím, že jsme byli předtím spolu doma, musejí být nyní do příštího úterý v karanténě,“ vykládá Výborný. Potomkům tak otcova nemoc změnila program. „Nejmladší Vendelín nemohl odjet na adaptační kurz, nejstarší Amálie zase přišla o sobotní zájezd se školou do Švédska, i když s největší pravděpodobností bude asi zrušen,“ predikuje čtyřiačtyřicetiletý muž, který je mimochodem členem podvýboru pro mládež a volný čas.

Výbornému se nyní hodí, že byl téměř šest let ředitelem pardubického Gymnázia Mozartova a má i pedagogické vzdělání. Během dne se dům Výborných tak promění ve školu, aby žáci, kteří jsou v nucené karanténě, zameškali co nejméně. „Holky už jsou ve třeťáku, respektive v tercii, takže slečny studium zvládnou samy,“ má táta přehled. Pomoci s výukou ale musí benjamínkovi Vendelínovi. „Něco málo spolu do školy děláme, píšeme diktáty a počítáme samozřejmě matematické příklady a podobně. Musím říci, že nám to jde,“ pochválí oba politik, který vystudoval historii a teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

O potraviny trosečníci v karanténě nemají nouzi. Hladem rozhodně netrpí a ani nestrádají. Nákupy jim nosí sestra zesnulé manželky. „Zásobování jídlem je bez problémů, protože švagrová, která bydlí kousek od nás, v karanténě není. A to proto, že jsme s ní předtím nestrávili delší dobu než patnáct minut, a tak nám zařizuje nákupy, které nám vždy nechává za dveřmi, tak jak to má být,“ přibližuje Marek Výborný rodinné zásobování v koronavirové karanténě.