Tajemná schůzka: Co předcházelo oznámení o Zemanově milosti pro Babiše?

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman měl po skončení legislativní rady vlády schůzku s Helenou Válkovou, poslankyní a expertkou hnutí ANO na justici. Sešli se v restauraci pražského hotelu Aria. Schůzku s Válkovou zvolal sám nejvyšší státní zástupce, protože nad jehož hlavou dlouhodobě visí hrozba odvolání. Informace o setkání v hotelu Aria získala redakce Neovlivní.cz v politickém zákulisí.

“Ano, s doktorkou Válkovou jsem se v ten den skutečně sešel. Primárně to bylo kvůli vězeňství, jednání jsem inicioval víceméně já. Zaznělo tam Čapí hnízdo. Ovšem jen v tom smyslu, že bych s premiérem rád mluvil ohledně zákona o státním zastupitelství, protože to vypadá na konflikt s ministryní spravedlnosti. Ale že teď není vhodná situace se s ním scházet, protože je tu stále Čapí hnízdo, kde můžu rozhodovat,” uvedl nejvyšší státní zástupce Zeman pro server Neovlivní.

Schůzka se odehrála mezi čtyřmi očima 12. září den před tím, než šéf pražských žalobců Erazím potvrdil verdikt svého podřízeného Jaroslava Šarocha ohledně zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda.

V politickém zákulisí se začaly šířit zprávy, že se Zeman s Válkovou dohodl ohledně Čapího hnízda výměnou za podporu premiéra v otázce zákona o státním zastupitelství a setrvání nejvyššího žalobce ve funkci. “Nic takového není pravda. Nic takového na schůzce s doktorkou Válkovou ani nikde jinde nezaznělo,” popřel Pavel Zeman.

Poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková v sms pro server Neovlivní potvrdila pouze to, že se se žalobcem Zemanem sešli. Na zaslané dotazy nereagovala s tím, že jednali o zákonech, k nimž je ochotna se kdykoli sejít.

Informace se měla dostat až k prezidentovi Miloši Zemanovi, který svým oznámením milosti pro premiéra chtěl podle této verze celý obchod zkazit.

Miloš Zeman svými slovy o milosti za Čapí hnízdo zaskočil nejen opoziční politiky, ale i samotného hlavního aktéra. Andrej Babiš napsal na twitter: „Vyjádření pana prezidenta k abolici je zbytečné, protože si myslím, že nic takového ani nemůže nastat. Vyvolává zbytečně vášně a není namístě. Žádní politici by to teď neměli komentovat a měli by nechat konat justici.“

Na Facebooku se k Zemanově milosti pro Babiše vyjádřil Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09: „Prezident Zeman prohlásil, že by zastavil případné obnovené stíhání premiéra Babiše. Prezident vzkázal, že ho vůbec nezajímá, jaké argumenty nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve svém konečném rozhodnutí, na které má tři měsíce čas, přinese a jaké důkazy zohlední. Tímto mu vzkázal, že tak či onak svého poddaného premiéra vytáhne z bryndy a že to všechno může zahodit do koše, protože tady vládne on, prezident. Před koncem roku 89 jsem si myslel, že za třicet let budeme svobodní a bude u nás vládnou demokracie a právní stát. Šeredně jsem se zmýlil.“