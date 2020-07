Covid-19 na Karvinsku: Starostové považují situaci za vážnou, vinu dle nich nese vláda

"Dle názoru SMOOK (Svazku měst a obcí okresu Karviná) je současný špatný stav zapříčiněn zejména rozporuplným přístupem odpovědných orgánů - především vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a KHS v Ostravě, k řešení situace na dolech OKD, který přetrvává do dnešních dnů," napsal SMOOK. "Chytrá karanténa absolutně nefunguje a již použití slova 'chytrá' u toho, co se děje, by mělo být trestné. Lidé se dozvídají výsledky testů pozdě, a mnozí tak zbytečně žijí ve stresu a mnozí tak zbytečně sedí v karanténě," uvedl svazek. Použití rychlotestů je podle něj zavádějící, nepřesné, testování PCR chaotické a pomalé.

"Uvědomujeme si to, že řadoví zaměstnanci hygienické stanice činí maximum pro zvládnutí celého problému, za což jim tímto děkujeme, nicméně organizační zajištění v tomto směru selhává. Za toto, dle našeho názoru, nese plnou zodpovědnost vedení KHS v Ostravě, potažmo MZČR, kteří nebyli po dlouhou dobu schopni, i přes mnohé výzvy a upozornění zástupců samospráv na selhávání systému, zajistit rychlou a účinnou nápravu," uvádí svazek.

Na situaci tak má odlišný názor než hygienici a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který dnes kritiku odpovědných orgánů označil za politizaci tématu. Stát podle něj epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji nepodcenil, koronavirus se na Karvinsku masivně v komunitě nešíří a dopady na zdraví obyvatel jsou minimální.

Epidemiolog Roman Prymula v České televizi vyjádřil názor, že hygienici na severní Moravě nepochybili. "Otázkou je, jakým způsobem uzavřít takové pracoviště. Je to velmi citlivá věc ekonomicky a tam to nikdy není jenom na hygieně, tam se musí dohodnout politická reprezentace, provozovatelé a zdravotníci a najít nějakou optimální cestu. Já bych tady rozhodně nevinil hygienu, že za to může," řekl v ČT k úvahám o uzavírání dolů, kde se nákaza vyskytla.

"SMOOK žádá vládu, aby se začala urychleně zabývat současnou situací na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování tzv. chytré karantény a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší vytrasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci," uvádí se v prohlášení. Starostové zároveň odmítají jakékoliv úvahy o uvalení plošné karantény, která by podle nich Karvinsko ještě výrazněji poškodila.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se ale už v Moravskoslezském kraji pozitivně projevují opatření nařízená krajskými hygieniky. Rážová pochválila fungování chytré karantény v kraji, dostupnost testování mohlo podle ní zhoršit to, že se před rozvinutím lokálního ohniska uzavřela některá odběrová místa. KHS už v neděli uvedla, že pro Karvinsko žádná další plošná opatření nejsou nutná, neboť ohnisko nákazy je lokalizované a nakažení jsou v domácí izolaci.

Krajští hygienici dnes reagovali na stížnosti týkající se pozdního hlášení výsledků laboratorního vyšetření. "KHS kontaktuje pouze osoby s pozitivním laboratorním nálezem. Negativní nález hlásí odebrané osobě laboratoř, která provedla vyšetření, nejčastěji formou SMS zprávy. Negativní výsledek vyšetření je hlášen i lékaři, který odběr indikoval," uvedli hygienici. Zprávu o negativním výsledku mohou lidé získat i na místě, kde byl proveden odběr a kde mohou dostat i příslušné potvrzení.

"SMOOK považuje za nepřijatelnou nedostatečnou informovanost měst a obcí ohledně aktuálního vývoje počtu nemocných a způsobu jejich vykazování, lidí v karanténě na jejich území, kdy ze dne na den dochází k výrazným úpravám v uváděných počtech a lze například lehce zpochybnit údaje o vykazovaných uzdravených," uvádí se v prohlášení. Starostům vadí, že není přímá komunikační linka, kde by mohli operativně řešit problémy.

SMOOK požaduje, aby odpovědné instituce důkladně kontrolovaly, zda lidé, kteří se s koronavirem léčí nebo jsou v karanténě, pravidla dodržují. Odmítá ale osočování horníků a obyvatel z neodpovědného chování.

SMOOK také žádá vládu, aby neprodleně začala připravovat speciální program na podporu Karvinska, který bude řešit budoucnost OKD i kompenzace nákladů obcím, městům i podnikatelům.