Covid-19 na pražském magistrátu: Do karantény půjde až 40 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do karantény by na pražském magistrátu mohlo jít kvůli onemocnění covid-19 zhruba 30 až 40 politiků a úředníků, kteří se zúčastnili pondělního jednání městské rady. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.