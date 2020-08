Covid komplikuje cestu na Tchaj-wan. Vystrčilova delegace musí dodržet přísná opatření

Členy delegace čekají testy na koronavirus, v hotelu budou mít vyčleněné prostory a nebudou se moct sami pohybovat po Tchaj-peji. Někteří podnikatelé proto podle Vystrčila ještě zvažují svou účast v delegaci. Čeští organizátoři se ještě chtějí pokusit vyjednat, aby Tchaj-wan některé své požadavky zmírnil a podnikatelům usnadnil jednání s jejich partnery. Zaznělo to ve čtvrtek na schůzce Vystrčila se členy delegace.

Tchaj-wan si vysloužil ocenění za kroky, které podnikl v boji se šířením koronaviru. Opatření zahrnují přísné kontroly na hranicích či nošení roušek. Tchaj-wanu se podařilo šíření viru potlačit i přesto, že leží v těsné blízkosti Číny, kde se virus objevil. V poslední době pocházejí případy nákazy koronavirem na Tchaj-wanu většinou z ciziny.

Podle organizátorů Vystrčilovy cesty je téma koronaviru pro Tchajwance velmi zásadní a na bezpečnost kladou velký důraz. To potvrdil i vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke, který ve čtvrtek členům delegace řekl, že tchajwanské úřady chtějí mít v otázce cesty české delegace více než stoprocentní jistotu, že udělaly vše pro ochranu zdraví. Uvedl, že česká mise bude mít stejné podmínky, jaké měla delegace amerického ministra zdravotnictví Alexe Azara. Ten ostrovní stát navštívil před několika dny, na Tchaj-wan se vydal jako nejvýše postavený americký představitel po 40 letech.

Českou delegaci tak čeká testování na koronavirus jak před odletem, tak i po příletu do Tchaj-peje. Před nástupem do letadla bude cestujícím změřena teplota a po dobu letu budou muset mít nasazené roušky. Ústa a nos budou muset mít zakryté i během pobytu. Při dopravě po Tchaj-wanu budou moct využívat pouze přistavená vozidla a s podnikateli se budou moct setkat jen při stanovených příležitostech. Zástupci českých firem tak musí s předstihem Tchaj-wanu sdělit, co by chtěli navštívit a s kým jednat. Přísná opatření jsou naplánována i v hotelu.

Vystrčil se obává, že nastavená pravidla mohou některým firmám ztížit možnosti jednání s jejich partnery natolik, že se rozhodnou na Tchaj-wan neletět. Chce se proto ještě pokusit vyjednat zmírnění připravených pravidel. "Zatím si myslím, že tento rámec nebude pro některé podnikatele dostatečný," varoval Vystrčil ve čtvrtek Liang-Ruey Kea.

Vliv blížící se senátní mise by tak podle něj nemusel být takový, jaký obě strany chtějí. Zároveň podotkl, že vzhledem k situaci kolem koronaviru je evidentní, že normální podmínky, na které jsou podnikatelé zvyklí, delegace nyní mít nemůže.

Šéf Česko-tchajwanské obchodní komory Pavel Diviš zdůraznil, že cesta nebude jednoduchá, ale firmy, které se jí rozhodnou zúčastnit, budou mít výhodu oproti jiným společnostem, které v posledních měsících nemají možnost na Tchaj-wan cestovat vůbec.

Vystrčil v úterý na tiskové konferenci řekl, že jeho delegace bude mít 90 členů. Podnikatelskou část by mělo podle organizátorů z Česko-tchajwanské obchodní komory tvořit asi 50 zástupců českých firem. V programu má Vystrčil setkání s tchajwanskou prezidentkou, předsedou tamního parlamentu či některými ministry. Doprovodí ho například pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nebo několik senátorů.