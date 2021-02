ČSSD a Zelení by mohli k dohodě o spolupráci dospět koncem března

Sjezd Strany zelených pověřil vedení strany k jednání s možnými partnery o spolupráci v podzimních sněmovních volbách koncem ledna. V úvahu tehdy přicházela zejména ČSSD či hnutí Lidé PRO bývalého předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Do společného projektu chtějí Zelení vstoupit jen tehdy, pokud bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO.

Kučera ČTK sdělil, že Zelení a ČSSD stále jednají. "Aktuálně se kromě obecných parametrů spolupráce zaměřujeme na nalezení shody na programových tématech a personálním obsazení, čemuž se věnují pracovní skupiny složené ze zástupců obou stran," uvedl.

Návrh dohody o spolupráci by mohl být hotov na přelomu března a dubna. "Finální schválení případné dohody republikovou radou Strany zelených je naplánováno na týden po dubnovém sjezdu ČSSD," doplnil Kučera.

ČSSD plánovala sjezd původně na leden, kvůli pandemii ho ale odsunula na první polovinu dubna. Mluvčí ČSSD Eva Gregorová ČTK řekla, že vládní strana stále preferuje prezenční formu sjezdu, ale je schopná jej zajistit i on-line.

Sjezd Zelených se koncem ledna konal přes internet. Předseda ČSSD Jan Hamáček na něm uvedl, že pro sociální demokracii jsou Zelení nejbližším politickým partnerem. Apeloval, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci.

Do podoby spolupráce ČSSD a Zelených by mohlo promluvit to, jakou hranici pro vstup koalic stran do Sněmovny zakotví do volebního zákona Parlament. Strany o tom jednají poté, co příslušnou pasáž kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů zrušil Ústavní soud.