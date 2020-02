ČSSD bude řešit daň na pivo, Babiš a Hamáček se hádají přes média

Ohledně uplatňování sazeb DPH na pivo se minulý týden objevila na sociálních sítích tabulka, která uvádí devět variant pro účtování tří sazeb DPH v restauracích a u stánků prodávajících alkoholické a nealkoholické pivo. Ministerstvo financí tabulku nezpochybnilo, je ale podle něj účelová a obsahuje extrémní modelové příklady. Podle ministerstva budou do budoucna u piva platit pouze dvě sazby.

Snížením DPH na pivo prý chtěl Babiš pomoct malým vesnickým hospodám, kde se nevaří a k pivu podává max utopenec.



Tak bych chtěla pana premiéra upozornit, že právě tyto malé vesnické hospody vůbec nejsou, díky svému malému obratu, plátci DPH... — Veronika Vrecionova (@vrecionova) February 10, 2020

Votava řekl, že si od odborníků na DPH nechává zpracovat analýzu, jak problém s použitím správné sazby daně odstranit. Analýzu by měl obdržet dnes a v úterý ji chce předložit klubu. "Na druhé straně jsme omezeni evropskou směrnicí o DPH. Nelze vymýšlet cokoli, ale musí to být v souladu s evropskou směrnicí," řekl. "Určitě by se to mělo dostat na pořad koaliční rady," poznamenal.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček sdělil minulý týden serveru Blesk Zprávy, že jeho strana je připravena podpořit rychlou novelu, která do věci vnese jasno. "Nevím, co by chtěl pan Hamáček předložit. Restaurace a hospody dostaly slevu v DPH na točené pivo a měly by se s klienty o tu slevu podělit a pivo zlevnit," sdělil Blesku premiér Andrej Babiš (ANO).

Od 1. května se v souvislosti s rozšířením elektronické evidence tržeb na všechna zbývající odvětví ekonomiky sníží DPH na točené pivo na deset procent. Ministerstvo financí již minulý týden uvedlo, že u piva se budou uplatňovat jen dvě sazby DPH.

"Snížená desetiprocentní sazba DPH bude aplikována pro točené pivo konzumované v restauračním zařízení. Na balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurační zařízení bude nadále aplikována základní 21procentní sazba DPH. Nealkoholické nápoje včetně nealkoholického piva budou nadále zařazeny do snížené 15procentní sazby DPH s výjimkou nápojů podávaných ve stravovacích zařízeních, což od 1. května 2020 podléhá desetiprocentní sazbě DPH," uvedl ministerstvo.