ČSSD chce pomoc lidem, kteří přijdou kvůli koronaviru o výdělek

Stát by podle Hamáčka měl vyslat signál, že nenechá na holičkách například rodiče, kteří musejí po uzavření škol hlídat doma děti. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemají Češi se splácením hypoték problémy. Za zásadní problém nemá ani šéf centrální banky Jiří Rusnok, banky samy posečkají, míní.

"Nejzásadnější jsou hypotéky. Co se týká exekucí, v této fázi bych stál o diskusi o mobiliárních exekucích, aby se nestávalo, že těm lidem nevnikne nikdo do bytu a začne jim zabavovat televize a ledničky," uvedl Hamáček. Jak technicky věc zvládnout, je podle něj na odbornících. Uvažovat je možné například o odkladu splátek.

Babiš při návštěvě České národní banky na návrh uvedl, že s nesplácením hypoték má Česko jeden z nejmenších problémů ze zemí EU. "Nemáme hory neplatičů hypoték, je to naprosto předčasná záležitost," navázal na předsedu vlády Rusnok. Banky podle něj k tomu mají zájem udržet si své klienty, proto budou samy ochotny vycházet jednotlivým klientům vstříc, pokud bude důvod se splátkou posečkat. "Není načase žádné paušální řešení," řekl Rusnok.

Potom, co vláda oslovila s pomocí zaměstnavatele a firmy, měla by podle Hamáčka obdobně pomoct občanům. "Pokud říkáme, a říkáme do správně, že pokud mají podnikatelé problémy, pokud je mají firmy, tak jim pomůžeme, musíme říct i občanům, že je nenecháme ve štychu," uvedl.

O věci by Hamáček chtěl jednat během příštího týdne, až se stát vyrovná se zavedením přijatých ochranných opatření. Vedle uzavření škol se to týká například zrušení velkých akcí a zavedení kontrol na hranicích a v mezinárodních vlakových spojeních.

V pondělí vláda rozhodla, že podnikatelé budou moct od dubna získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Na půjčky vyčlenila prozatím 600 milionů korun. O peníze budou moci podnikatelé požádat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Schválený speciální program COVID mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky.