ČSSD kritizuje vládu, podle ní selhává v řešení domácích problémů

V systému zdravotního pojištění je nutné příští rok v rozpočtu najít 28 miliard korun, řekl ředitel motolské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Miloslav Ludvík. Platby za státní pojištěnce letos stouply o 200 korun na 1967 korun za osobu měsíčně. Kabinet je chce od července snížit na 1567 korun tak, aby průměr za celý rok dosahoval loňské úrovně. "Je třeba tvrdě trvat na tom, že se prostředky na státní pojištěnce v rozpočtu objeví," uvedl Ludvík.

Sociální demokraté apelují na to, aby stát víc uplatňoval svůj vliv ve zdravotnictví. Kabinet by podle Ludvíka měl jasně organizovat například síť praktiků či zdravotních zařízení, která jsou v provozu 24 hodin denně. Pro migranty z Ukrajiny podle ČSSD vláda alibisticky nařídila zřídit tzv. UA pointy. "My ty uprchlíky máme nejen v krajských městech. Vláda nebyla schopná zareagovat a péči zajistit. Vše se valí na nemocnice a záchranné služby," uvedl místopředseda ČSSD Robin Šín. Od vlády postrádá komplexní řešení.

Šmarda řekl, že ČR nyní nepotřebuje hádky a laciné útoky na vládu, ale musí hledat konkrétní a věcná řešení. Ocenil cestu premiéra Fialy do Kyjeva či profesionální pomoc Ukrajincům při zvládání migrační vlny. "Česku ale nepomohou ani výmluvy, že za naše současné problémy mohou jen krize na Ukrajině a uprchlíci, to není fér. Ano, válka naše problémy prohloubila, ale drahota, inflace, růst cen potravin, chybějící peníze ve zdravotnictví, exekuce, to vše tady bylo už před touto hroznou válkou," uvedl. Kabinet by měl najít odvahu k nepopulárním krokům včetně daňových, míní.

ČSSD po říjnových volbách vypadla z Poslanecké sněmovny, po letech působení ve vládě Andreje Babiše (ANO) získala 4,65 % a nepřekonala pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Parlamentu. Podle únorového průzkumu společnosti Kantar by aktuálně sociální demokraté získali 3 % hlasů.