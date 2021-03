ČSSD má poslední šanci na restart, míní šéf krajské organizace

Sociální demokraté, kteří v posledních průzkumech oscilují kolem hranice nutné pro vstup do Sněmovny, si podle něj musí nastavit nové směřování a definitivně se odstřihnout od spolupráce s koaličním partnerem, hnutím ANO.

"Musíme si nejdříve zamést před vlastním prahem, nastavit nové směřování strany, definitivně se odstřihnout od spolupráce s Andrejem Babišem a konkrétně definovat vlastní vizi fungování moderního sociálního státu," uvedl Štefan.

Nesouhlasí s názorem současného vedení strany, že ČSSD by měla vytvořit levicový blok s ideově příbuznými stranami. "Současné vedení se snažilo změnit vnímání ČSSD, ale čtvery prohrané volby ukazují, že se to nedaří," připomněl pokles voličské podpory například ve volbách do Evropského parlamentu nebo v krajských volbách.

Brněnská městská organizace ČSSD Štefana nominovala na předsedu strany a on kandidaturu nevyloučil. "Ve finále rozhodne krajská konference v březnu. Nemůžou ale nastat změny o jedné tváři. Sociální demokracie je standardní politickou stranou. Je to o týmu, který vznikne. Nastávající období nebude jednoduché. Je důležité, aby tým věděl, co se od něj očekává, je potřeba se připravit na krizové řízení," řekl Štefan ČTK. Krizové řízení by podle něj nastalo, kdyby se ČSSD nedostala do Sněmovny.

Politik vede také jihomoravskou stranickou kandidátku pro podzimní sněmovní volby. O kandidátce i nominaci do vedení strany za jižní Moravu rozhodne v březnu krajská konference strany.

Podle Štefana strana stojí před větší výzvou než vytvoření levicového bloku. "Je to změna našeho myšlení a fungování naší strany. Pokud se nezměníme, nevyužijeme potenciál nejsilnější středolevicové strany, která může cílit na voliče preferující život v moderním sociálním státě například podle skandinávského modelu," řekl Štefan. Dodal, že se shodl s ministrem Tomášem Petříčkem a pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým (oba ČSSD), že dubnový sjezd bude poslední příležitostí strany pro restart.