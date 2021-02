ČSSD podpoří další nouzový stav, SPD ne

Onderka varoval před tím, že konec nouzového stavu by po 14. únoru znamenal konec veškerých opatření, která brání šíření koronaviru. "Zdravotnická situace v ČR je taková, že nám neumožňuje jinou cestu než prodloužit nouzový stav," uvedl.

Konstatoval, že podle vládní rady pro zdravotní rizika by až polovinu potvrzených případů v Česku mohla tvořit nakažlivější tzv. britská varianta viru.

Za klíčové Onderka považuje, aby vláda ANO a ČSSD získala zpět důvěru občanů. "Je třeba dennodenně vysvětlovat, že jen omezením kontaktů a dodržováním nařízení se můžeme dopracovat k tomu, že čísla neporostou a že se nám nezahltí nemocnice," řekl. ČSSD podle něj pokračování nouzového stavu podpoří. "Vyzývá hlavně nevládní subjekty, aby zvážily situaci a podpořily s námi nouzový stav. Jestli po dobu jednoho měsíce, nebo kratší, to není v tuto chvíli podstatné," doplnil.

SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) opět nepodpoří další trvání nouzového stavu. Podle předsedy Tomia Okamury je opakované prodlužování stavu nouze důsledkem nekoncepční práce vlády. Řekl to na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. Vláda podle něj měla dávno novelizovat zákon o ochraně veřejného zdraví, který by umožnil lépe realizovat ochranu rizikových skupin.

Žádost o další prodloužení nouzového stavu vláda kvůli koronavirové pandemii schválila v pondělí. I tentokrát žádá kvůli opatřením proti šíření epidemie covidu-19 menšinový kabinet ANO a ČSSD o dalších 30 dnů, tedy o prodloužení stavu nouze do 16. března. Zatím pro to ale ve Sněmovně, která by se žádostí měla zabývat ve čtvrtek už od rána, vyjednanou podporu nemá. Nyní končí nouzový stav s nedělí 14. února.

Podle Okamury nouzový stav dává kabinetu prostor pro netransparentní nákupy bez výběrového řízení. Poslanec a místopředseda sněmovního branného výboru Radovan Vích uvedl, že by měla mimo jiné být přijata úprava legislativy, díky níž by vojáci mohli být i bez vyhlášeného nouzového stavu nasazováni ve zdravotnických a sociálních zařízeních po dobu pandemie.