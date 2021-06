ČSSD podpoří zmrazení platů ústavních činitelů, dál kritizuje změnu výpočtu

Kvůli tomu, že předloha má zmrazit i platy soudců, ji kritizují Nejvyšší správní soud či Nejvyšší soud. Část týkající se soudců by podle nich byla v rozporu s judikaturou Ústavního soudu.

Parlament loni rozhodl o tom, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou letos na loňské úrovni. Cílem bylo snížit výdaje státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru. Očekávaný růst platů pro příští rok, který by podle Babiše měl představovat nejméně 5,9 procenta, premiér pokládá za nepřijatelný. Platy by tak i příští rok měly podle poslaneckého návrhu zůstat na nynější úrovni.

Hamáček novinářům řekl, že záměr zmrazit platy ČSSD podporuje a bude pro něj hlasovat ve Sněmovně. "Ale máme problém s tou částí návrhu, kdy pro nás nepochopitelně přišel premiér s novým způsobem výpočtu," uvedl. Tzv. platová základna, od níž se odvíjejí platy jednotlivých činitelů, se podle platného zákona vypočítá jako násobek průměrné hrubé mzdy na přepočtené osoby v celém hospodářství.

Babiš navrhuje změnu výpočtu tak, aby se platová základna na daný rok násobila indexem růstu mezd podle vývoje v předminulém roce proti tomu, na který se základna počítá. Pokud by mzdy v ekonomice klesly, zůstala by platová základna na stejné úrovni, ale v dalším roce by se o ně růst platů očistil. "Výpočet je teď jasný. Není důvod, proč to zamlžovat nějakou indexací a pro mě dost nepochopitelným výpočtem," dodal.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před dvěma týdny na vládě neuspěla s iniciativou, aby úprava vznikla jako vládní návrh. ANO podle ní trvalo na Babišově poslanecké novele. "Takto to bude velmi složité projednat. Bude na to nutná minimálně jedna mimořádná schůze Sněmovny," podotkla dnes Maláčová. Nový výpočet považuje za netransparentní, nikdo ho podle ní nebude schopný jen tak snadno provést.

S ohledem na výhrady soudců a možnou protiústavnost projednává dnes kabinet předlohu s návrhem zaujmout negativní stanovisko. Od navrhovaných stanovisek se však Babišova vláda často odchyluje. Bez ohledu na to, jaký postoj vláda zaujme, předpis dostanou k projednání poslanci. Není jisté, kdy se k němu dostanou a zda se jím budou do voleb ještě zabývat.